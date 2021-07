Quando ha capito di non essere stata scelta, a Uomini e Donne, c’è rimasta male. E infatti, nell’intervista successiva alla puntata che ha chiuso il trono con un lieto fine, suo malgrado, la ex corteggiatrice si è sfogata. Davide Donadei ha sempre detto di essersi legato molto a entrambe e anche le due ragazze si erano sempre dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico.

Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. “Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu”: con queste parole Davide Donadei ha comunicato a Chiara Rabbi la sua scelta. Con buonapace di Beatrice Buonocore.

Beatrice Buonocore dopo UeD un nuovo fidanzato dopo la non scelta

Dopo la non scelta, Beatrice Buonocore è tornata a parlare di Davide: “Tante cose vanno male alla fine, io sono stata male nelle prime due tre settimane ma poi te ne fai una ragione. Pensi che magari lui si doveva trovare quella giusta e quella giusta non ero io…evidentemente magari neanche lui era quello giusto per me. La cosa bella di UeD il vedersi poi, nel senso che fai le cose, magari ti dimentichi”.





“Riguardavo le puntate e pensavo che a Davide avrei detto tante di quelle cose in più che non ho detto”, aveva concluso Beatrice che ora ha ritrovato la felicità. E l’amore: nelle ultime ore l’ex protagonista di Uomini e Donne si è mostrata su Instagram con il nuovo fidanzato con il quale sta trascorrendo una fuga romantica in Grecia.

Il fidanzato di Beatrice Buonocore si chiama Ettore Casadei e a quanto pare non è noto al pubblico televisivo né a quello social. Non si sa pressoché nulla su di lui, così come non si hanno dettagli sulla loro storia d’amore. Ma visto che la ex corteggiatrice lo ha già ‘presentato’ ai follower di Instagram probabilmente i fan non dovranno aspettare troppo tempo per altre foto e magari informazioni.