C’è qualcosa che sta succedendo tra Jessica Selassie e Barù. In tanti infatti hanno notato alcuni atteggiamenti poco chiari tra il nuovo entrato al GF Vip e la princess sorella di Lulù. C’è da dire che sono passati quattro mesi da quando i primi vip hanno varcato la famosa porta rossa e quasi ogni sera, in un modo o in un altro, i ragazzi fanno amicizia e si conoscono. Come sapete poi, gli ultimi ad entrare in ordine temporale sono Nathalie Caldonazzo e appunto Barù. E proprio lui, ha conquistato immediatamente tutti con la sua simpatia, ironia, ma anche con il suo fascino.

Non sono poche le donne nella casa (e fuori) che gli rivolgono sguardi sognanti. Ma non è questo il punto. Tanti spettatori hanno notato che tra tutte le concorrenti, Barù rivolge attenzioni e sguardi particolari a Jessica Selassiè. Tra i due non mancano le frecciatine, gli sguardi e i momenti che trascorrono insieme in cucina. Dopo aver preparato la cena insieme, chiacchierato e riso, Barù e Jessica si sono ritrovati con gli altri concorrenti in salotto per giocare.

Così, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare ad una dichiarazione che sta facendo sognare i fan del reality. Barù ha detto: “Tra Jessica, Soleil e Sophie: chi sposeresti, con chi faresti l’amore e chi uccideresti?”. E qui il gioco si fa duro. Dopo un po’ l’uomo decide di rispondere: “Jessica la sposo”.





Poco dopo Giacomo Urtis dirà: “Sei contenta che tutti vogliono sposarti?“. Ma tra tutti è quella di Barù che piace di più, come opzione. In tantissimi sognano l’inizio di una storia d’amore tra Barù e Jessica. Quella di Barù, dunque, è davvero solo una battuta? Su Twitter, con l’hashtag #jeru, sono tanti i tweet dedicati ai due gieffini che continuano a punzecchiarsi senza superare la soglia.

Durante la notte ad esempio, Barù si è avvicinato a Jessica e le ha detto: “Profumi tantissimo, attenta che qualcuno potrebbe saltarti addosso”. Lei subito dopo è andata da Soleil e le ha raccontato tutto, proprio come farebbe un’adolescente mezza cotta. Insomma, i presupposti ci sono. Vediamo che succede.