L’estate è iniziata anche per Barbara D’Urso, che ha da poco concluso un’altra stagione televisiva intensa e molto impegnativa. In attesa di rivedere la conduttrice e regina di Mediaset a settembre, anche se ultimamente si parla molto del suo futuro in tv e di un’eventuale edizione ridotta del suo Pomeriggio Cinque, si sta godendo il meritato riposo tra passeggiate in giro per la città e relax nel giardino di casa ma non rinuncia ad aggiornare i suoi follower e anche allo stile.

Pochi giorni fa ha per esempio reso omaggio al giornalista Giangavino Sulas, scomparso all’età di 78 anni a seguito di una malattia, con un messaggio carico d’affetto: “Ciao Giangavino, compagno di tanti anni e tante puntate di Pomeriggio 5. Uomo delicato, gentile e sensibile. Giornalista acuto, attento e appassionato”.

Barbara D’Urso sommersa di commenti per le espadrillas costose e la posa

In uno degli ultimi post apparsi sul suo seguitissimo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha postato le foto di un look trendy e fresco per la bella stagione. Sul piccolo schermo il pubblico è da sempre abituato a vederla in tubini aderenti e tacchi alti, ma ora sembra aver dato una svolta al suo stile passando a maxi dress da gitana e comode espadrillas.





Una versione decisamente più casalinga ma allo stesso tempo trendy per Barbara D’Urso, che non esita a mostrarsi anche senza trucco, al naturale. Nel dettaglio, indossa un maxi abito a balze con maniche lunghe e a palloncino, scollo a V e stampe geometriche sui toni dell’azzurro. Ma la chicca sono le scarpe: espadrillas raso terra di Chanel con la punta in pelle total black, i contorni di corda in panna e il logo con la doppia C in tinta.

“Espadrillas… col cuore”, scrive Barbara D’Urso e con una rapida ricerca si scopre che costano oltre 600 euro. Non poco e infatti non sono mancate critiche e commenti per il prezzo di queste espadrillas. Ma anche sulla posa molti hanno avuto da ridire: “E per far vedere le espadrillas hai bisogno di aprire le gambe”, “Volgare e sguaiata”, “Ma per forza a gambe larghe devi sponsorizza ste scarpacce?”, si legge sotto. Ma lei, come sempre, non ha risposto a nessuno.