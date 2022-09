Barbara D’Urso è tornata in tv e con lei anche le critiche. Solo in una delle ultime puntate del suo Pomeriggio 5 è stata letteralmente massacrata. Tutto per aver parlato del presunto figlio illegittimo di re Carlo III e della reale paternità del principe Harry. Una “mancanza di rispetto” per molti telespettatori durante il tributo alla regina Elisabetta.

“Solo lei poteva parlare di dubbi di paternità in un momento come questo”, ha scritto un utente. Un altro gli ha fatto prontamente eco, ricordando che il presunto scandalo di Harry non è assolutamente una notizia attuale. “Sono anni che gira la voce che Harry non sia figlio di Carlo? Non avete altro da raccontare in questa giornata e tirate fuori cose di secoli fa?”.





Barbara D’Urso critiche al look: “Ridicola”

Ma non solo critiche in tv per Barbara D’Urso. Anche se ha comunque un esercito di fan adoranti, pronti a difenderla e a osannarla a ogni “mossa”, la conduttrice finisce spesso nel mirino anche su Instagram. E l’ultimo post non ha fatto eccezione. Tutta colpa del look ‘texano’ sfoggiato.

“Ridicola”, “Che tristezza”, “Ma dove vai vestita così”, “Ma ci si può conciare così alla sua età?”, si legge (e sono solo alcuni!) tra i commenti di critiche lasciati sotto l’ultimo post Instagram di Barbara D’Urso. No, evidentemente non proprio tutti hanno apprezzato lo stile da cowgirl della regina di Pomeriggio 5. Per molti non è adatto alla sua età, cioè 65 anni.

Nel dettaglio, come mostra la carrellata di foto condivisa, la presentatrice indossa con fierezza una camicia bianca oversize, un paio di shots di pizzo cortissimi che mettono in mostra il suo stacco di gamba, evidenziato ancora di più da un paio di stivali texani bianchi e neri. Tra le tante critiche, va detto, c’è chi sottolinea come Barbara D’Urso sia al contrario un’icona di stile.

