Di nuovo incinta dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia: aspetta il figlio numero 4 dal marito l’attrice e figlia vip. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti al mare in cui mostra il pancino circondata dai suoi amori. Nella lunga didascalia che annuncia la lieta notizia anche un ricordo straziante del figlio perso pochi giorni dopo la nascita. “Dopo la sua morte, condividere il mio dolore con tutti voi mi ha aiutato”, ha esordito nel post in cui fa sapere di essere di nuovo incinta.

“Il lutto ad alta voce mi ha aiutato a dare un nome ai miei sentimenti e ad affrontarli. Come un mostro sotto il letto, si sentivano meno spaventosi alla luce del giorno”. La tragedia ad aprile 2020, quando aveva da poco dato alla luce il suo secondo bambino, morto in appena una settimana, lasciando lei e il marito devastati. Il bimbo è deceduto dopo aver accusato ‘distocia di spalla e cordone ombelicale compresso’ durante il parto.

Arriva il bebè numero 4: l’attrice e figlia vip di nuovo incinta

In questi anni Kara Keough, la figlia della star di The Real Housewives of Orange County Jeana Keough e anche lei attrice ha pianto la perdita del suo bambino dedicandogli numerosi post e parlando del suo lutto in diverse interviste, in tv e sui giornali. Il 6 marzo 2021 ha pubblicato una foto su Instagram di McCoy tra le sue braccia, a 11 mesi dalla sua nascita e morte.

Un mese dopo, il 4 aprile, il giorno di Pasqua, Kara un altro annuncio ma pieno di gioia: lei e il marito, il noto giocatore di football Kyle Boswotrh, sposato nel 2014, stavano aspettando un altro figlio. Ora, dopo Decker Kate, il compianto McCoy e Voughn Mack è in arrivo un altro bebè. McCoy è comunque sempre presente, anche in questa occasione come si vede dalla maglietta del papà, con il suo nome scritto sopra.

Hanno dato la notizia ai figli appena visto l’esito del test di gravidanza, spiega sempre nel post l’attrice. La maggiore è elettrizzata all’idea e proprio perché lei “e la nonna Jeana Keough non sono in grado di mantenere un segreto – si legge -, sono orgogliosa e spaventata da morire di annunciare Baby Bosworth numero 4”. Che nascerà a novembre.