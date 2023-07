Alberto Matano, appuntamento a settembre con la sua Vita in diretta. Quando ha salutato il suo pubblico, durante l’ultima puntata della stagione, aveva ringraziato il suo team e già dato appuntamento alla fine dell’estate: “Non so cosa avverrà dopo la prossima La vita in diretta, ma spero di poter incontrare altri colleghi così”, le parole con la sua squadra alle spalle, nel cortile del Centro di Produzione Tv “Raffaella Carrà”.

Non solo, La Vita in diretta eccezionalmente farà compagnia ai telespettatori Rai anche di sabato. Dal listino di Rai1 aggiornato, si scopre infatti che Alberto Matano lavorerà anche di sabato in quattro circostanze, non solo dal lunedì al venerdì come di consueto. Sostituirà Marco Liorni nell’attesa che il suo programma Italia Sì riprenda a metà ottobre. Quindi La vita in diretta sarà trasmessa anche il 16, il 23 e il 30 settembre e il 7 ottobre.

Alberto Matano, matrimonio nella grande famiglia de La Vita in diretta

L’estate è nel vivo, manca ancora un mese e più a settembre, ma parte della squadra de La Vita in diretta si è già riunita. Per un lieto evento: il matrimonio di una delle inviate storiche di Alberto Matano, Lucilla Masucci. La giornalista si è sposata a Napoli e il conduttore non poteva mancare. Ed è stato proprio lui a raccontare il suo giorno speciale.

E infatti, nell’ultimo post Instagram del padrone di casa del programma di Rai1, ora in a pausa, ecco alcuni dei momenti più significativi della cerimonia celebrata all’aperto di Lucilla Masucci e il suo Andrea e le immagini del ricevimento. C’erano anche le colleghe Antonella Delprino a Ilenia Petracalvina.

Anche la sposa ha condiviso diverse immagini del suo matrimonio e dei preparativi su Instagram. Scatti e video molto apprezzati dai follower che hanno avuto modo di partecipare, anche se solo virtualmente, a un giorno così importante per la giornalista della storica trasmissione Rai.