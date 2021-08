Aurora Ramazzotti, la vacanza resta un mistero. Dopo la notizia e la successiva smentita della fine del lungo rapporto di amicizia con la figlia di una delle icone della musica italiana, l’influecer continua spensierata i suoi giorni di relax in compagnia di una persona molto speciale per lei.

Una figlia che continua a crescere dando sempre grandi soddisfazioni a mamma e papà. Aurora Ramazzotti, ormai infleuncer di spicco che ha persino mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e della televisione, dopo la partecipazione nel ruolo di inviata per il programma Le Iene, torna a fare capolino sui social.

In vacanza si, ma in una località che resta ancora un mistero per tutti e in compagnia della splendida mamma con la quale ha sempre avuto un rapporto più che aperto. Michelle Hunziker non può che essere sempre più fiera di una figlia che, nonostante abbia scelto la strada della notorietà, non dimentica mai di restare ‘acqua e sapone’, nonostante una bellezza indiscutibile.





Buon sangue non mente e infatti la giovane influencer, icona anche del body positive e sempre pronta a dare ottimi consigli ai fa, si lancia in un interessante iniziativa, che però non si comprende se sarà o meno destinata a restare solo una parentesi social oppure se si trasformerà in una vera e propria rubrica con appuntamento fisso.

Si parla di dubbi declinati al femminile, e Aurora Ramazzotti prova a rispondere alle domande poste dalle fan in merito a questioni sentimentali ma anche aspetti più intimi del rapporto uomo-donna. Come sempre la figlia d’arte dimostra di essere sempre pronta a sfatare inutili pregiudizi.