Una fatto davvero grave quello successo ai danni di Aurora Ramazzotti. L’ennesima fake news senza, purtroppo, colpevoli. Una notizia affidata alla rete e così divulgata nell’utilizzo peggiore che si possa fare di questo strumento. Ma andiamo con ordine. La figlia di Michelle Hunziker è stata data per “intubata e ricoverata”, ma non è vero nulla. Ed è la stessa erede di Eros Ramazzotti, che, su Instagram, parla dell’ennesima bufala comparsa negli ultimi giorni, parlando espressamente di “articoli di m***a”. La giovane e promettente showgirl, racconta di aver letto un articolo in cui si parlava della ragazza “ricoverata d’urgenza in ospedale” e “intubata”.

A corredo dell’articolo, una foto di Aurora e mamma Michelle in lacrime a un funerale. La Ramazzotti aveva sbottato su Instagram parlando di “decadenza totale”. Ma non è finita qua, perché Aurora Ramazzotti racconta anche di altri articoli dello stesso livello e tenore, con anzi uno scatto in avanti di cattivo gusto agghiacciante: in alcuni fotomontaggi, Aurora compariva con un ospedale sullo sfondo, a dare credito dunque alla tesi del ricovero d’urgenza totalmente inventata.

A raccontarlo è la stessa Aurora Ramazzotti: “Oggi abbiamo raggiunto un livello successivo”, ha stigmatizzato il tutto la figlia di Hunziker e Ramazzotti, contestando la strumentalizzazione e l’accostamento tendenzioso di titoli e fotografie. “Riprendono la mia frase virgolettando ma comunque utilizzando lo stesso clikbait per raccontare del mio sfogo di ieri.





E ancora Aurora Ramazzotti: “Peccato che per farlo abbiano montato la mia faccia su una stanza di ospedale”, denuncia ancora la 25enne, che raramente si era esposta dando visibilità ad articoli di questo tipo. Va bene quindi la bufala acchiappa clic di ordine gossipparo, ma decisamente grave quando si parla di virus, terapie intensive e compagnia bella.

Insomma, quando si parla di salute, lo sfogo è più che comprensibile e il fatto che Aurora avesse avuto veramente dei problemi di salute, ma a 17 anni, non fa che aumentare il disappunto della stessa. “A voi i commenti”. Brava, Aurora Ramazzotti.