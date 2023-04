Aurora Ramazzotti è mamma da pochi giorni. Lo scorso 30 marzo la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha dato alla luce il primogenito avuto dall’amore con Goffredo Cerza, il piccolo Cesare Augusto, in una clinica privata in Svizzera. Dopo aver condiviso ogni momento della gravidanza con i fan, Auri si è presa una breve pausa dai social per vivere a pieno questo nuovo, magico capitolo della sua vita.

Poi, in occasione del rientro a casa in 3, era tornata su Instagram e spiegato tra le Storie: “Va tutto bene, benissimo. Stiamo bene. Ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino ‘funziona’, fa quello che deve fare. Mangia, dorme, fa la cacca, un mondo di cacca”. “È tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa. Piano, piano vi racconterò tutto quanto”, aveva aggiunto Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, la foto a 10 giorni dal parto

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti, 26 anni, ha di nuovo fatto capolino sui Instagram e ha condiviso nel giorno di Pasqua una foto scattata allo specchio. Nell’immagine in cui tiene il suo bimbo in braccio ha la pancia scoperta e sotto scrive, stupita: “10 giorni dopo il parto, il corpo è magico”.

In effetti le forme sono già quasi scomparse e lei stenta a crederci. Poi altre immagini del giorno di festa che coincide con la prima uscita del piccolo Cesare Augusto. Aurora Ramazzotti si scatta un selfie in auto, probabilmente in direzione di casa di Michelle Hunziker per festeggiare insieme la Pasqua.

“Prima uscita”, la didascalia. Poi, dopo il selfie in macchina, la neo mamma ha pubblicato nelle stories di Instagram uno scatto in cui il compagno Goffredo è immortalato con un paio di amici, mentre trasporta la carrozzina attraverso un ponte immerso nel verde.