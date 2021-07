“Ma come si fa? Sto così nervosa”. Aurora Ramazzotti, che disavventura in aeroporto. Le vacanze iniziano proprio male

Disavventura per Aurora Ramazzotti, che ha raccontato tutto sui social network. La giovane, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è solita condividere tutto sul suo profilo Instagram e anche in questo caso ha scelto di dire la sua su un episodio incredibile. Il tutto si è verificato in aeroporto, proprio poco prima di partire con le sue amiche in vacanza. Ovviamente pensava che il tutto dovesse andare in modo diverso, invece la strada prima di raggiungere Ibiza è stata decisamente in salita.

Intanto, la conduzione del nuovo programma Mediaset in tandem con Alvin, Mistery Land, non è l’unico progetto in ballo per la primogenita di Michelle Hunziker. In un post recente pubblicato su Instagram Aurora Ramazzotti non ha dato troppi dettagli ma ha parlato di un giorno davvero speciale: “Oggi è un giorno speciale – aggiunge tra le Storia – Oggi giro una cosa a cui tengo davvero, davvero molto”. Nemmeno a dirlo, con questo messaggio ha solleticato immediatamente la curiosità dei suoi fan.

Insieme ad Aurora Ramazzotti c’è tra le altre anche l’ex vincitrice del ‘Grande Fratello Vip’, Paola Di Benedetto, che è una sua carissima amica. Le giovani sono arrivate all’aeroporto ‘Malpensa’ di Milano per prendere l’aereo che le doveva condurre in Spagna, ma si è verificato un intoppo. Ha provato ovviamente a sdrammatizzare l’accaduto, ma inevitabilmente non è stato piacevole per lei e le sue amiche dover fare i conti con questo inconveniente che ha un po’ rovinato la loro giornata.





Ecco cosa ha rivelato Aurora Ramazzotti sui social: “Ormai è un anno che non prendo l’aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa. Ma come ci si fa a perdere in aeroporto? Ma poi di questi nessuna traccia”. E il comandante del velivolo ha anche dovuto aggiungere: “Dobbiamo cambiare l’equipaggio, questo comporta un ulteriore ritardo”. Una giornata totalmente da dimenticare.

Recentemente Aurora Ramazzotti ha rivelato: “Mi davano dello scorfano, ho avuto crisi isteriche e disturbi alimentari”, la confessione della 24enne durante l’intervista rilasciata per Vanity Fair: “A volte mi guardo allo specchio e piango”. Ma qual è il rapporto con la propria immagine oggi? Aurora ha risposto senza alcun filtro ammettendo che, come spesso accade, non è sempre un momento di consapevolezza facile.