Aurora Ramazzotti è una giovane figlia vip che però ormai brilla di luce propria. Figlia primogenita dei ben noti Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è mai diventata uno dei volti più amati della tv ma anche dei social. E infatti ogni suo post pubblicato su Instagram fra boom di like e di commenti. Recentemente sono stati apprezzatissimi gli scatti con le sorelline Sole e Celeste (che la conduttrice svizzera ha avuto dal matrimonio con Tommaso Trussardi) e quelli con l’amica Paola Di Benedetto.

Le due hanno partecipato alla serata di gala organizzata da The Children for Peace all’Hotel Palazzo Parigi e hanno sfoggiato outfit “complementari” entrambi firmati Stella McCartney. Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti ha scelto un abito da gran sera da diva, un vestito nero monospalla impreziosito da inserti in maglia e drappeggi; la vincitrice del GF Vip 4 invece un completo doppiopetto mannish bianco, leggermente oversize.

Aurora Ramazzotti, il selfie al naturale

I look opposti per le due amiche, che poi hanno proseguito la serata insieme con un look più sportivo ma sempre coordinato, ovvero jeans e blazer, hanno fatto impazzire i fan di Aurora Ramazzotti. Che però, a differenza della maggior parte delle vip, non ha paura di mostrarsi al naturale, anche se questo significa mettere in risalto le piccole imperfezioni. Lo ha rifatto poco fa, confermandosi paladina del Body Positive e della bellezza acqua e sapone.





“Torno subito mi sto sparando un selfie (che poi sono 47)”, ha scritto Aurora Ramazzotti nella didascalia del post di Instagram che racchiude una gallery di autoscatti al naturale. Allo specchio, senza nemmeno un filo di trucco sul viso, Aurora Ramazzotti si immortala coi capelli legati in una maxi treccia e indosso un body di pizzo trasparente con profondo scollo a V, abbottonatura frontale in stile corsetto e ricami floreali.

Nei mesi passati Aurora Ramazzotti ha parlato anche sui social della sua battaglia contro l’acne e da un anno circa ha trovato il coraggio di mostrarsi al naturale, senza trucco e senza filtri, rivelando i brufoli sul viso. Ora la situazione sembra molto migliorata, anche grazie ai consigli e ai trattamenti di Alice Lastrato, skin therapist di DD The Studio a Milano con cui ha cambiato la sua skin routine. E infatti i complimenti arrivano a pioggia.