La notizia più bella è arrivata in queste ore e sta facendo sognare nuovamente i fan. Una coppia che sembrava ormai destinata a non stare più insieme avrebbe rifatto pace e la reunion amorosa sarebbe già avvenuta. A svelare tutto la pagina social The Pipol Gossip, infatti ci sono degli indizi che non lasciano più spazio a dubbi. E pensare che solamente un paio di settimane fa aveva deciso di rompere il legame sentimentale, ma ora pare che abbiano chiarito. Parliamo di Aurora Baruto e di Mura.

Dunque, Aurora Baruto e Mura sarebbero tornati insieme. Ma il sito Il Sussidiario ha ricordato che lei solamente poco tempo fa aveva dichiarato: “Vi ho sempre resi partecipi riguardo la mia relazione sui social, e penso sia arrivato il momento di dirvi che io e Mura non stiamo più insieme. È stato stupendo, abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili… lui mi ha aiutata tantissimo, e ci siamo amati alla follia. Ma purtroppo a volte l’amore non basta. Siamo rimasti in buoni rapporti, io lo sosterrò sempre e nonostante tutto. È una persona d’oro e si merita il meglio nella vita”. (Leggi anche “Finalmente posso dirlo”. Manuela e Luciano di Temptation, la bellissima notizia dopo la crisi)





Aurora Baruto e Mura sarebbero tornati insieme

A riportare la notizia è stato, come detto precedentemente, The Pipol Gossip che ha scritto così su Aurora Baruto e Mura: “Dopo un’estate trascorsa da separati, gli influencer Aurora Baruto e Mura sono di nuovo una coppia. I due avevano dichiarato sui social che le loro strade si erano divise. Lui in vacanza a Ibiza. Lei tra Bali, la Costa Smeralda e Santorini. Rientrati alla base e con una casa in condivisione, la coppia ha stupito i fan annunciando definitamente la rottura dopo questo lungo periodo di distacco”.

Poi è stato aggiunto: “Ma due giorni fa, quando si sono rivisti per la prima volta dopo tempo, la passione è riesplosa. Sui social non appaiono insieme perché hanno scelto di andare con i piedi di piombo. Ma noi di Pipol vi confermiamo che gli idoli della generazione ‘Z’ nonché una tra le coppie più amate sono tornati insieme”. Quindi, i due famosi del popolo giovanile avrebbero ritrovato il sentimento e probabilmente il compromesso giusto, affinché possano tornare a vivere felici come prima.

Aurora Baruto, classe 2003, è un’influencer che ha milioni di seguaci su Instagram e TikTok. Ama hip hop e ginnastica artistica e vive a Milano in una casa, dove ci sono altri colleghi famosi, la Stardust House. Mura, nato nel 2001, è uno dei creator più apprezzati in Italia su TikTok e anche lui fa parte della Stardust House. E i due influencer hanno ora ripreso la loro love story.

