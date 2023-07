Fiori d’arancio per l’attrice italiana, l’annuncio che tutti aspettavano. Un video-montaggio dove ha mostrato i momenti più belli della proposta di nozze. Sorrisi come conferma che si, nella vita della talentuosa, bella e giovane attrice italiana qualcosa sta arrivando: le nozze. Il giorno del fatidico ‘si’ non sembra essere neanche così tanto lontano quindi non resta che attenderlo. “Per me è sempre stato Sí“, ha scritto a corredo del post che, nonostante mostrasse la coppia felice e pronta a promettersi amore eterno, sembra aver fatto storcere il naso a molti. Ecco come sono andate le cose.

Alessandra Mastronardi pronta alle nozze. Un amore che era destinato a durare fin da subito e infatti così sta accadendo. L’ex volto de I Cesaroni pronta a promettere amore eterno a Giampaolo Sannino. Un passo, per così dire, che l’attrice ha sfiorato anche con Ross McCall per poi ricredersi per tempo. La cerimonia dovrebbe avvenire, come preannunciato, tra pochissimo, ovvero a luglio e nella splendida regione italiana baciata dal sole, la Campania.

Leggi anche: Alessandra Mastronardi esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. E lo presenta a tutti





Alessandra Mastronardi pronta alle nozze: il video, l’anello, ma anche le polemiche

Il video in cui l’attrice ha mostrato l’anello però sembra non essere piaciuto a molti. Infatti la clip sembra essere parte di una campagna pubblicitaria di “Tiffany and co”. Molti utenti, dunque, non avrebbero provato molto trasporto emotivo perché attendevano un annuncio più intimo: “Una tristezza infinita. Ma come fate a monetizzare qualunque cosa? Ormai non esiste la vita vera, è tutto un adv”, ha commentato infatti un utente a corredo del post.

Inoltre a detta di altri, la futura sposina avrebbe coinvolto il futuro marito in un mondo che non gli appartiene. Giampaolo infatti di professione fa il dentista, per cui a detta di alcuni, non sarebbe stato attinente farlo rientrare in un simil spot. Ma al di là delle polemiche, resta il fatto che per Alessandra è tempo di indossare finalmente l’abito bianco e fare del giorno delle nozze il più significativo di una vita intera.

“Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”. Le nozze sono in programma in Campania, per i dettagli bisognerà attendere per un figlio forse meno. L’attrice infatti non ha nascosto il desiderio di diventare un giorno madre: “Il sogno c’è, sarei contentissima se accadesse”, ha raccontato Alessandra emozionata.