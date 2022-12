“Sì è vero, sono gay”. La confessione del famoso attore: “Ecco come mi sono accorto”

Si tratta di uno degli attori più conosciuti nel panorama internazionale in questo momento. Parliamo di Hunter Doohan: il ragazzo ha appena confessato di essere gay. Il compagno (nella serie Mercoledì) di Jenna Ortega, ha fatto outing. Il fatto risale a qualche tempo fa ed è lo stesso 28enne a raccontarlo durante un’intervista a Queerty. Il giovane ha raccontato il momento in cui ha capito di essere omosessuale. “La mia cosa più gay? Oh Dio. È la mia sezione ‘Per te’ su TikTok. Se la voglio mostrare?”.

Racconta ancora Hunter: “Haha, no, penso che i lettori capiranno. Se c’è un pezzo di cultura pop che è servito al mio coming out? Certo che sì! Per me è stato sicuramente scoprire Will & Grace al liceo, è stata la mia ragazza del tempo a farmi conoscere la serie. E anche grazie a quella ho capito di essere gay. La mia ex adesso è la mia migliore amica ci siamo davvero trasferiti a Los Angeles insieme! Ma quel telefilm è stato sicuramente il più grande riferimento queer che ho avuto all’epoca”.

Leggi anche: “Sì, finalmente mi sposo”. Annuncio boom del vip della tv: proposta di nozze al suo compagno





Hunter Doohan: il ragazzo ha appena confessato di essere gay

“E l’ho adorato – racconta – Se ci ripenso non so nemmeno come facevo a essere ancora non dichiarato, visto che ricevevo i primi cofanetti DVD di Will & Grace per Natale! Lavorare a questa serie è stato un sogno che si è avverato. È stato così eccitante anche solo riuscire a recitare con Christina Ricci e Jenna Ortega. Anche se girare in quel periodo in Romania non è sempre stato semplice”.

E ancora: “Almeno per i primi quattro mesi, ci sono state molte chiusure per il Covid. Penso che la città avesse un coprifuoco alle 21:00, il che ha reso le cose difficili, oltre a essere così lontano da casa. Quindi, non potevamo nemmeno tornare in USA nei nostri giorni liberi, perché poi saresti dovuto entrare di nuovo in quarantena. Ma la parte bella di questo è che il cast si è unito molto velocemente”.

Poi conclude: “Non conoscevamo nessun altro laggiù, ovviamente, quindi andavamo a cena fuori, ma poi venivamo cacciati dal ristorante poco prima delle 9, quindi ci trasferivamo tutti nell’hotel di qualcuno. Intorno a gennaio, le cose hanno iniziato ad aprirsi di più, quindi abbiamo viaggiato in alcuni posti diversi, come Brașov, che si trova in Transilvania”.

Leggi anche: “Che ridicoli”. Harry e Meghan incastrati, ‘disastro’ scoperto dopo la serie tv