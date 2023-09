Incredibile, ma vero, il vip italiano ha fatto discutere durante la sua apparizione a Venezia in occasione del Festival del Cinema. Ha iniziato a salutare la gente, peccato però che è stata fatta subito una scoperta ‘choc’: non c’era praticamente nessuno a ricambiare quel gesto. Il filmato è diventato super virale e se n’è occupato anche il tg satirico Striscia la Notizia, che sulle sue pagine ha definito il suo arrivo decisamente da ‘Nuovi Mostri’.

Il vip italiano si è fatto vedere col taxi boat e si è rivolto verso i balconi di Venezia, cominciando a salutare la gente. Poi c’è stata la scoperta clamorosa, infatti non c’erano persone ad attenderlo ed è partita l’ironia sul web. Ad intervenire è stata anche un’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si è rivolta direttamente all’uomo in maniera scherzosa. Ma sono stati davvero tanti i commenti scritti dai follower del personaggio.

Vip italiano sbarca a Venezia, inizia a salutare la gente poi la scoperta: non c’è nessuno

Questo vip italiano sbarcato a Venezia ha iniziato a guardare da entrambi i lati, quindi a destra e sinistra, e ha iniziato a salutare tutti. Peccato però che quel saluto è stato fittizio, dato che la scoperta pazzesca è stata fatta subito dopo. Non c’erano cittadini o fan ad aspettare il suo arrivo, intorno a lui non si è notata alcuna presenza. E Antonella Fiordelisi gli ha subito chiesto in modo decisamente molto ironico: “Ma a chi saluti?”.

Protagonista della vicenda l’attore Antonio Zequila, che ha letto anche commenti di questo tipo come riportato dal sito Blastingnews: “Antonio saluta i balconi deserti di Venezia“, “Un bagno di folla”, “Ma cos’è questa nuova moda di salutare i fantasmi?“, “No ragazzi, guardate”. Lui ha tra l’altro ricondiviso anche i post di Striscia la Notizia, quindi non è sembrato offeso da quelle caricature fatte ai suoi danni. Ma non ha fornito il motivo di quel suo gesto.

Zequila è stato protagonista come attore cinematografico di diversi film, tra i quali ricordiamo Sapore di donna, Delizia, Omicidio al telefono e Legittima vendetta. Ha recitato anche in Centovetrine nel piccolo schermo e 3 anni fa è stato anche un concorrente del GF Vip. Lui è noto anche per le relazioni con vip del calibro di Milly D’Abbraccio, Lory Del Santo, Ivana Trump e Eva Robin’s.