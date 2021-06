Asia Argento, topless e tatuaggi in bella vista. Il selfie senza veli alza la temperatura

Asia Argento, la provocazione ha un suo motivo di esistere. La figlia del noto regista italiano dell’horror è stata ospite durante la trasmissione Belve, dove con un piccolo salto nel passato, ha ripercorso anni segnati dal successo, dall’amore ma anche da qualche caduta. Un segno indelebile nella vita di Asia Argento lasciato dalla morte dell’ex fidanzato Anthony Bourdain. Ferite, o segni per l’appunto, che restano incisi anche sulla pelle pronti a ricordare chi si è realmente.

Ribelle agli occhi di molti, ma anche sempre molto puntuale nel sollevare alcuni riflessioni che partono dall’estetica del corpo fino a toccare le corde dell’anima. Asia Argento non ha mai mostrato di avere troppi veli, pronta a scoprirsi e rivelarsi nella sua pura essenza. Ed è così che la recente foto postata su Instagram ha consegnato ai fan un messaggio diretto e provocatorio.

Si mostra esattamente come ha deciso di essere: nuda, senza maschere e con sulla pelle i numerosi tatuaggi sempre pronti a raccontare frammenti di vita e di consapevolezza. La foto di Asia Argento in topless non solo mette in primo piano il tatuaggio sul petto, ma diventa anche canale di libera espressione. Una frase ironica a corredo dello scatto riporta: “Mi sono coperta perché c’avevo freddo alla te***”.





Provocatrice per eccellenza ma sempre con il fine di trasmettere il noto mix di trasgressione e sensualità che la contraddistingue da sempre: Asia Argento osa per i fan e con un selfie in topless e una sfumatura di ironia, non ha fatto altro che ribadire il suo animo proteso alla libertà e alla consapevolezza. E lo ha fatto prima di andare sedere nel salottino del programma Belve, con un primo piano dall’espressione provocante, i capelli sciolti e ondulati e senza trucco. Pronta, dunque, a mostrarsi senza veli, anche metaforicamente. E sul petto il tatuaggio realizzato dopo ben 25 ore di lavoro. In stile vittoriano e dal significato ancora nascosto, l’attrice mostra il suo tatuaggio con fierezza ogni volta che può.

“La vita ci vorrebbe ammutolire, servizievoli e succubi e invece attraverso la libertà d’espressione non siamo tutte uguali. Dobbiamo ricordarci sempre chi siamo e qual è la nostra vera essenza. Se avessimo modo di vedere noi stesse in tutte le fasi della vita (noi bambine, noi ragazze, noi donne, noi vecchie) saremmo più serene e accetteremmo un po’ di più gli ostacoli che la vita ci mette davanti”, afferma su Genius People Magazine, postando la foto anche tra le storie visibili su Instagram.