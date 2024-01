Asia Argento, la foto fa il giro del web alla velocità della luce. Figlia d’arte del famoso regista italiano, attrice ma anche musicista e cantante, Asia Argento è sicuramente uno dei volti iconici del mondo dello spettacolo e della televisione e vanta alla splendida età di 48 anni un fisico decisamente fuori dal consueto. Perfetta, provocante e sensuale, Asia conosce le regole e gioca la sua partita sui social.

Asia Argento nuda per i fan, il regalo è gradito ma non per tutti. Un fisico da togliere il fiato, una bellezza fuori dal consueto, un carattere che non bada di certo a troppi decori: Asia è un personaggio divisorio, amato certamente dai più ma anche biasimato da altri per certi aspetti.

Leggi anche: “Ecco cosa mi manda di notte”. Verissimo, la confessione choc di Asia Argento su Morgan: Silvia Toffanin reagisce così





Asia Argento nuda per i fan, il regalo è gradito ma non per tutti. La polemica

Asia Argento nuda, riflettori accesi su di lei: sui social la figlia del famoso regista è sempre molto attiva e non perde certamente l’occasione di attirare su di sè l’attenzione. La foto senza alcun vestito a coprirla accoglie il consenso di gran parte dei fan, ma c’è anche chi dimostra il proprio disappunto. “Non c’è bisogno di arrivare a tanto”, oppure “Il senso di queste foto?”, commenta qualcuno. E c’è anche chi ipotizza il debutto sulla piattaforma Onlyfans. In ogni caso che Asia sia provocante non è una novità. L’attrice anche in occasione del suo compleanno ha affermato senza troppi giri di parole come affronta la vita.

“Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità – a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager – la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio. Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con “famiglia” (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e “conoscenti” vari”.

“Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va’ e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo”.