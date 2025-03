Genitori per la terza volta e di una bambina dopo due maschietti. Lei, indimenticabile protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato l’arrivo della figlia con un video pubblicato su Instagram, in cui l’influencer mostra le prime rotondità della gravidanza e, poi, aggiunge anche la foto di una tutina rosa con scritto “little sister”.

La famiglia si allarga dopo l’arrivo di Paolo, nel 2022, e quello di Davide, nato a febbraio dello scorso anno. Ora, a quanto pare nell’estate 2025, è attesa la principessa di casa di cui però la coppia non ha ancora svelato il nome. Per dare il grande annuncio ai fan, Nicole Mazzocato ha condiviso su Instagram un reel in bianco e nero.

Fiocco rosa in arrivo: la ex UeD aspetta la terza figlia

Nel filmato la ex corteggiatrice di UeD ed ex di Fabio Colloricchio Nicole Mazzocato è circondata dal compagno, Armando Anastasio, e i due bambini, che le girano attorno, poi improvvisamente le immagini prendono colore e tra gli abitini stesi appare una tutina rosa con scritto “little sister”, quindi, “sorellina”.

A corredo di questo video, la frase “Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te”. Boom di like e di messaggi, anche dagli amici vip. “È stato un regalo – ha poi commentato emozionata lei – Io e Armando parlavamo di un possibile terzo/a e quando abbiamo scoperto questa cosa l’abbiamo accolta a braccia aperte”.

“Dovrebbe nascere il 1° di agosto – ha spiegato ancora tra le Storie l’ex corteggiatrice – Dovrebbe essere del segno del Leone, come i fratelli”. E la scelta del nome non sarà per nulla facile dal momento che “ad Armando piacciono i nomi semplici e per me lo stesso ma per una bambina ho sempre pensato a dei nomi francesi, ma a lui fanno schifo per cui non so come andrà a finire”. Ad oggi Nicole Mazzocato vive a Catania, dove gioca il compagno che è al suo fianco dall’estate 2021.