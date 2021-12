“Hanno divorziato”. È addio tra i due vip dello spettacolo, dopo 25 anni. Tutto per un segreto scoperto

Adesso non ci sono più dubbi: il famoso attore e sua moglie hanno divorziato in maniera ufficiale. Certo, era ormai da tantissimo tempo che i due si erano allontanati definitivamente, infatti basta pensare che le pratiche per ottenere il divorzio legale erano state avviate oltre dieci anni fa, il primo luglio del 2011 per la precisione. Ma ora c’è anche il cosiddetto nero su bianco, infatti dal punto di vista legale sono stati ultimati anche i dettagli e i due non sono ufficialmente più una coppia sposata.

La scelta di chiedere il divorzio fu presa dalla donna, che era venuta a conoscenza del concepimento di un figlio da parte del vip, che aveva avuto una relazione con la domestica che lavorava per la sua famiglia. E dopo 25 anni di nozze la coniuge aveva preferito prendere una strada diversa perché non aveva assolutamente perdonato il gesto di lui. E l’uomo ha comunque fatto una sorta di mea culpa in passato, chiedendo scusa sia a lei che a tutti gli amici per quella storia fuori dal matrimonio.

L’attore famoso in tutto il mondo disse a proposito del tradimento perpetrato ai danni della moglie Maria: “Ho parlato a mia moglie di questo evento, avvenuto più di dieci anni prima. Capisco e merito i sentimenti di rabbia e delusione tra i miei amici e la mia famiglia. Mi sono scusato con Maria, i miei figli e la mia famiglia. Sono davvero dispiaciuto”. Con il figlio, che si chiama Joseph e ha oggi 24 anni, lui ha un rapporto molto buono e spesso e volentieri sono stati avvistati insieme in pubblico.





Stando a quanto riportato sul suo sito dall’informatissimo ‘TMZ’, ad essersi divorziati in via ufficiale sono stati l’attore americano Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver. I due hanno avuto quattro figli e pare che alla base del ritardo nel completamento delle pratiche ci siano stati due motivi: ovvero l’assenza di motivazione e alcune problematiche che hanno fatto riferimento agli accordi di transazione patrimoniale. Arnold Schwarzenegger e sua moglie non avevano mai sottoscritto un accordo prima delle nozze.

La domestica con la quale Arnold Schwarzenegger ha avuto un figlio si chiama Mildred Baena. Comunque, ritornando nuovamente al divorzio ufficiale, sembra che i tempi si siano allungati particolarmente a causa delle difficoltà legate agli accordi sulla divisione dei beni. Ad esempio i due avevano una proprietà del valore record di 400 milio di dollari.