Arisa è prontissima per Ballando con le Stelle. Come annunciato tempo fa, c’è anche la cantante ed ex prof di Amici di Maria De Filippi nel cast della nuova edizione dello show del sabato sera di Milly Carlucci. E ormai manca pochissimo: sabato 16 settembre prenderà il via il programma che tiene incollati milioni di telespettatori, curiosi di vedere i personaggi più amati della musica, della tv e dello sport sul palco, alle prese con le coreografie.

Quindi Arisa, dopo aver spopolato per anni con la sua voce, ha messo temporaneamente “in pausa” la sua carriera da cantante per provare nuove esperienze e adesso, appunto, anche quella di ballerina. A mettersi alla prova sulla pista da ballo e di fronte alla giuria ci saranno anche Al Bano Carrisi, Morgan, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo, Sabrina Salerno, Mietta, Valeria Fabrizi e Bianca Gascoigne. Mentre a valutare le performance ci saranno ancora una volta Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Arisa, il nuovo look alla vigilia di Ballando con le Stelle

Infine il gruppo degli opinionisti di Ballando con le Stelle, formato da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, si arricchirà con la presenza di Alessandra Mussolini, ex concorrente dello show di Milly Carlucci. Come detto, manca poco alla prima puntata e alla vigilia di Ballando con le Stelle anche Arisa ha voluto condividere su Instagram la foto con il suo partner: “Attenti a quei due” ha scritto la cantante taggando Vito Coppola.





Nel selfie che Arisa ha regalato al suo pubblico social, evidentemente scattato in sala prove, c’è un particolare che salta subito all’attenzione: ha di nuovo cambiato look. Si sa del resto che la cantante è la regina del trasformismo e se qualche giorno fa l’avevamo lasciata qualche giorno fa con una coloratissima chioma arcobaleno, oggi eccola ancora una volta con una “testa” inedita.

Arisa non deve aver resistito al richiamo del parrucchiere e, forse per portare un tocco di novità al suo debutto come ballerina, ha pensato di stravolgere il look. Nonostante sia rimasta fedele al taglio rasato che sfoggia già dalla scorsa estate, ora ha provato una originale tinta blu con l’aggiunta delle sfumature fucsia nella zona poco sopra le orecchie. La chicca? Il make-up coordinato con un ombretto sui toni del celeste e una linea di matita in tinta sulla parte inferiore dell’occhio. E chissà che non riservi altre sorprese per la puntata di Ballando…