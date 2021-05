“Ecco le mie tet**, non mi vergogno”. Arisa, topless integrale mai visto prima

Arisa, la foto in topless conquista tutti. Finita l’esperienza nello studio televisivo di Amici, Arisa riprende in mano i numerosi impegni professionali e privati. Sempre molto attiva sui social, la cantante non perde occasione per comunicare con i fan. Questa volta sceglie un modo immediato per lanciare un messaggio: la foto in topless ha un motivo. Ed è lei a spiegarlo.

Ritocchini al viso? Se c’è qualcosa che Arisa non tollera sono proprio i giudizi. Ma chi lavora nel mondo dello spettacolo deve fare i conti con una notorietà e con il suo effetto-boomerang. Proprio per questo, paladina indiscussa del body positive, la cantante lancia un invito attraverso il profilo Instagram. Questa volta, però, il messaggio è accompagnato anche da una foto esplicita.

“Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più… Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”. Nel giro di poche ore, Arisa conquista ben oltre 50mila like. La foto, evidentemente, ha sortito l’effetto sperato.





Un rapporto con il proprio corpo che ha dovuto sempre fare i conti con lo sguardo altrui, e che Arisa stessa non ha mai nascosto, proprio per essere vicina a chi, come lei, è stata anche solo sfiorata da un disagio o da un senso di imbarazzo. Nel racconto la cantante non si pone limite e spiega esattamente come sono andate le cose fin da quando era ancora un’adolescente.

“Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa”. E a corredo della didascalia, ancora una volta il generoso décolleté della cantante. Arisa è sempre dalla parte di chi riesce ad apprezzare la propria bellezza, a prescindere dalla taglia, dall’età e da tanti altri aspetti che alle volte potrebbero pregiudicare il modo in cui ci si percepisce.