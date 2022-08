“La decisione è presa”. Antonino Spinalbese, all’improvviso la notizia. E sono tutti increduli

Novità per Antonino Spinalbese, che riguarda la sua vita privata. E no, non siamo in presenza di informazioni positive sull’ex di Belen Rodriguez, che avrebbe affrontato un momento non facile. A rivelare tutto è stata la pagina The Pipol Gossip, che ha rivelato cosa è successo al giovane prima di entrare a far parte del cast del GF Vip 7, cosa che ormai sembra fatta nonostante non ci sia l’ufficialità. Ricordiamo che Alfonso Signorini vorrebbe tenere segreti i nomi dei vipponi fino all’inizio del reality show.

Antonino Spinalbese ha avuto un cambiamento repentino nella sua vita privata. Intanto, senza tanti fronzoli ha attaccato la partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip 7. “Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce riflessa”. A smorzare i toni ci ha provato proprio Alessandro Cecchi Paone che ha risposto: “Una possibilità non si nega a nessuno, o quasi”. Ne vedremo delle belle. Ma vediamo adesso cosa è uscito fuori sull’ex fiamma di Belen.





Antonino Spinalbese e la sua vita privata: è finita con Giulia Tordini

Stando a quanto rivelato su Antonino Spinalbese e sulla sua vita privata, The Pipol Gossip è riuscito a sapere qualcosa di veramente importante che ha coinvolto la sua sfera personale. Praticamente finita la sua relazione sentimentale: “Antonino Spinalbese come da pronostico entrerà da ‘single’ al GF Vip. La storia con Giulia Tordini è finita. Antonino Spinalbese, dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez sembrava aver ritrovato l’amore con la director Giulia Tordini. due erano stati paparazzati più volte tra baci appassionati, vacanze ed effusioni”.

Poi è stato scritto ancora: “Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio. Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro: il ‘Grande Fratello Vip’. A settembre, infatti, lo vedremo sotto i riflettori del reality nella casa più spiata d’Italia. Belen, come vi avevamo già raccontato, pare non essere troppo felice di questa scelta”.

Infine, The Pipol Gossip ha aggiunto: “Ha paura che la figlia Luna Marì possa finire al centro del

dibattito. Spinalbese dal canto suo sembra non curarsi di questo particolare, desiderando solo il momento di mettersi in gioco oltrepassando la porta rossa del GF Vip”. Vedremo come si comporterà nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

