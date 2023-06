Antonino Spinalbese è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato spesso oggetto di discussioni e gossip grazie alla sua amicizia speciale con Ginevra Lamborghini, concorrente squalificata a causa delle frasi su Marco Bellavia. Nella casa si è parlato tanto di loro, soprattutto dopo le varie incursioni di Alfonso Signorini, che ha sempre punatato sulla coppia.

E invece fuori dal Grande Fratello Vip non è successo niente. Quella storia tanto sognata dai fan non è mai decollata. Finita prima che iniziasse, in realtà, visto che non c’è mai stata nessuna conferma dopo il reality show condotto da Alfonso Signorini. “Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”, le parole di Ginevra Lamborghini a Casa Chi a poco dalla conclusione del GF Vip 7.

Antonino Spinalbese cancella la foto con Carolina Stramare

A marzo, quindi poco dopo, la notizia su Antonino Spinalbese e l’ex miss Italia Carolina Stramare. A paparazzarli è stato Whoopsee, che su Instagram aveva mostrato le immagini in esclusiva. “La sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata ormai da alcune settimane e, dopo essere immediatamente tornato dalla sua piccola Luna Marì, ha ripreso anche la sua quotidianità e la vita mondana”, si leggeva sul sito. E ancora le foto dei due in auto, insieme e il racconto della loro giornata.

“Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di Pechino Express Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese” si leggeva. Poi un’altra notizia su Antonino Spinalbese e l’ex miss Italia Carolina Stramare, fino alla foto (pubblicata e poi cancellata) da Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese ha infatti postato sul suo profilo Instagram la prima foto con Carolina Stramare. Uno scatto in bianco e nero, dove lei posa con un costume da bagno nero e lui a petto nudo con un asciugamano intorno alla vita. La foto è rimasta online per pochi minuti e poi cancellata. Perché Antonino ha cancellato lo scatto? È stato un errore o forse è stato sommerso dagli insulti da parte dei ‘gintonic’ la fandom che tifava per lui e Ginevra Lamborghini?