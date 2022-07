Antonino Spinalbese, prime foto con la nuova fidanzata. Sì, se n’era già parlato nelle scorse settimane ma adesso sono arrivate anche le immagini intime mentre bacia la ragazza. E ormai Belen Rodriguez è veramente un lontanissimo ricordo. A paparazzarli ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che le ha immediatamente pubblicate. Quindi, siamo in presenza di un fidanzamento ufficiale, nonostante lui non abbia postato istantanee sul suo profilo social.

Antonino Spinalbese, prime foto con la nuova fidanzata. Mentre nei giorni scorsi il suo nome era uscito a galla per una presunta diffida dell’ex Belen. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. Sarebbe in atto quindi una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì e sembra proprio che questo sia solo l’inizio. Il riferimento sarebbe all’eventuale partecipazione del giovane al GF Vip 7.





Antonino Spinalbese, prime foto con la nuova fidanzata Giulia Tordini

Antonino Spinalbese, prime foto con la nuova fidanzata e fan impazziti. Grazie al settimanale Chi, il papà di Luna Marì è stato colto in flagrante nella meravigliosa Forte dei Marmi e qui ha deciso di godersi momenti indimenticabili a mare con la partner. Ci sono stati baci e abbracci e il feeling è sembrato davvero notevole. Al momento hanno deciso di mantenere il massimo riserbo, visto che sui social non ci sono foto che li ritraggono insieme, ma i paparazzi sono ugualmente riusciti a scovarli come coppia.

Antonino Spinalbese è legato sentimentalmente a Giulia Tordini, una ragazza di 31 anni che lavora come designer di gioielli. Pare che lui precedentemente abbia avuto anche una brevissima storia con la modella Helena Prestes, ma non c’è stato nulla di veramente concreto che potesse far pensare ad una relazione duratura. Con Giulia le cose paiono essere differenti, infatti la scintilla è scattata eccome e i due sembrano già parecchio innamorati. Adesso comunque ci si aspetta anche qualche foto di coppia sui loro profili social.

Entrando più nello specifico di Giulia Tordini, è la fondatrice e creative director di Leda Madera, un brand di gioielli chiamato così per omaggiare la nonna Leda Madera Marta Spinucci. Lei è molto seguita sui social network, avendo oltre 107mila follower su Instagram. Inoltre ha conseguito in passato un’importante laurea allo IED della città di Milano.

“Non ti azzardare”. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, finisce male: partono denunce