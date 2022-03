Antonino Spinalbese ha sorpreso davvero tutti nelle scorse ore. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato un’immagine che definire bollente è un eufemismo. Infatti, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha sorpreso tutti, mostrandosi totalmente nudo. Siamo certi che quando i suoi fan, soprattutto quelli di genere femminile, hanno aperto la storia socia, sono rimasti a bocca aperta. Una bella visione per tutti e sicuramente ci saranno stati tanti commenti scritti in privato.

Questa foto hot Antonino Spinalbese l’ha postata a due giorni dalla brutta notizia, una malattia, svelata a tutti: “Accusai un dolore nella parte alta dell’intestino. Inizialmente pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava”. Così andò in ospedale e venne ricoverato all’istante. Vi rimase dieci giorni. Responso: “Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita”. Ma vediamo adesso tutti i dettagli su questo scatto molto riservato.





Come ha voluto ricordare il sito ‘Today’, Antonino Spinalbese non si è sbilanciato mai moltissimo su ciò che è successo con Belen Rodriguez. I due avranno comunque sempre qualcosa in comune, visto che hanno concepito la splendida Luna Marì, prima figlia per l’ex parrucchiere e secondo per la modella argentina dopo Santiago. Ma a sorpresa il giovane ha voluto far stropicciare gli occhi a tutti con un’immagine sensazionale, parsa dunque in una delle sue storie Instagram.

Il 26enne Antonino Spinalbese ha lasciato tutti senza parole con una foto senza alcun vestito addosso. Infatti, non ha portato con sé nemmeno le mutande e si è fatto vedere completamente al naturale. In particolare, si è scattato questo selfie davanti ad uno specchio e chissà se non sia un modo per cercare di attirare l’attenzione di qualche ragazza nello specifico, sebbene risulti non impegnato. Non l’attenzione ovviamente di Belen, che invece è sempre più vicina a Stefano De Martino.

Nonostante si sia dichiarato single, Antonino Spinalbese è stato beccato con una donna. Nessuna evidente effusione, solo sorrisi e grande complicità: lei le appoggia la testa sulla spalla. Lei , ha riferito il settimanale ‘Chi’ “sembra la nota trainer di yoga Nanda Isaia, ma visto che lui non commenta e lei neppure, né a voce né sui social, la certezza non c’è”. Non resta che aspettare altre prove.

