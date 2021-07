Nella notte in cui l’Italia ha conquistato la coppa di Euro 2020 battendo l’Inghilterra ai rigori, Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sono diventati genitori. Per il compagno della showgirl argentina si tratta del primo figlio, mentre Belen ha così regalato una sorellina a Santiago, 8 anni, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino. .

Belen Rodriguez ha annunciato l’arrivo di Luna Mari con una Instagram story e poche ore dopo ha pubblicato un paio di scatti che ritraggono la piccola appena nata. “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto Belen Rodriguez, che in questi anni non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma.

A farle battere il cuore dopo la seconda rottura dal marito Stefano De Martino è stato Antonino Spinalbese, conosciuto lo scorso anno per motivi di lavoro. Lui era andato a casa di Belen Rodriguez per farle i capelli e poco dopo è scoppiato il colpo di fulmine. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo'”, ha raccontato Belen al settimanale diretto da Alfonso Signorini parlando del loro primo incontro.





Antonino Spinalbese ha festeggiato l’arrivo della prima figlia con un post: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”, ha scritto a corredo della foto che mostra il piedino di Luna Mari. Tantissimi gli auguri arrivati alla coppia, tra questi anche quelli dell’ex di Belen Rodriguez Fabrizio Corona e un like alla foto da parte di Stefano De Martino. Fanpage ha voluto sentire l’altra campagna, ovvero l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino, che gli ha riservato parole dolci e di stima.

“Antonino è una persona molto dolce e protettiva sono sicura che sarà un bravo papà”. Chiara Maria Mannarino (classe 1993) e Antonino Spinalbese si sono conosciuti nel 2016, quando Chiara studiava Lingue straniere presso l’Università Cattolica di Milano e la loro relazione è durata quasi quattro anni, fino a quando nel 2019, come detto in un’intervista dalla stessa Mannarino “qualcosa si è rotto”.

Chiara lavora come Marketing Project Coordinator per Ascent Way, azienda che importa vini italiani a Taiwan. Vive a Taipei e parla fluentemente l’inglese e il cinese.