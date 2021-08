Antonino Spinalbese ha avuto l’enorme gioia di diventare papà per la prima volta, grazie a Belen Rodriguez. Meno di un mese fa è infatti venuta alla luce la piccola Luna Marì, che i due genitori amano già alla follia. La modella argentina si è immortalata in tantissime occasioni insieme alla secondogenita, ma adesso anche il padre non ha voluto essere da meno e si è fatto vedere con la neonata. Ma inaspettatamente sono arrivati degli insulti clamorosi, che avranno lasciato di stucco il noto hairstylist.

Praticamente è bastato pubblicare un’immagine sul suo profilo Instagram per scatenare una marea di polemiche. In tanti si sono infatti accorti di un atteggiamento del giovane, ritenuto completamente inadeguato. Non sono mancati ovviamente i complimenti e gli auguri per lui e per la bimba, ma a far maggiormente rumore sono stati appunto i messaggi pesanti scritti contro di lui. E staremo a vedere se preferirà soprassedere o replicare per le rime a queste accuse gratuite.

Antonino Spinalbese ha semplicemente postato l’istantanea con Luna Marì in braccio, senza aggiungere didascalie particolari. Ha fatto dunque ‘parlare’ la foto, ma mai si sarebbe aspettato di dover però fare i conti con aggressioni scritte inattese. Ha dunque la piccola con una mano sola e non ha retto perfettamente la testa della figlia. Per questo motivo in molti si sono tuffati sul suo profilo Instagram e hanno iniziato a criticarlo aspramente. Parole che lo avranno colpito profondamente.





Tra i tanti che hanno osservato con attenzione la foto di Antonino Spinalbese, c’è chi ha inveito in questa maniera: “Che tristezza, fa il figo e non sa neanche tenere la bimba in braccio e tutto per una foto e per i soldi”, “Ma vi rendete conto dello smisurato ego di sto fenomeno?”, “Pensa a tenere meglio la bimba che vieni bene lo stesso”. Quindi, non è piaciuto l’atteggiamento del giovane e il modo in cui teneva cn sé Luna Marì. E c’è chi ha invocato l’arrivo di Belen per aiutarlo in questo compito.

Belen Rodriguez aveva invece mostrato Luna Marì nella sua culla, coperta da un bellissimo lenzuolo. E i follower della sudamericana hanno commentato: “Stupenda la piccola Luna Marì”, “La tenerezza infinita”, “Luna Marì è identica al papà”, “Non è possibile, anche questa volta la figlioletta di Belen non assomiglia alla mamma”. Dunque, non ci sarebbero ancora delle somiglianze con la mamma, ma solo con il papà.