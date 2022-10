“Sono gay, mi piacciono le donne”. Il coming out dell’attrice italiana: “L’ho scoperto solo adesso”

Antonietta Bello ha dichiarato di essere gay. La donna, ex compagna di Lino Guanciale, ha ammesso di amare le donne. Lo ha fatto in una lunga intervista a Diva e Donna. I due attori si sono detti addio da quattro anni: si sono amati per un decennio. Poi sappiamo cosa è successo: lui è convolato a nozze con la ricercatrice Antonella Liuzzi, dalla quale ha avuto un figlio di nome Pietro.

Alla rivista, la Bello ha confidato che la fine della relazione con Lino Guanciale non è stata facile da superare. La donna dovuto fare i conti con un fallimento personale. Il tempo ha però sistemato tutti: oggi sia Antonietta sia Lino sono felici e sono rimasti amici. E ha raccontato: “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica.

Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me da sempre per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni”. Antonietta ha raccontato a Diva e Donna che questo passaggio è avvenuto in maniera graduale. Naturalmente è stato fondamentale l’incontro con una donna, conosciuta tramite alcuni amici in comune, con la quale ha avuto una breve liaison che oggi si è conclusa.

È single quindi la Bello, ma sa bene di amare le donne. Qualcuno ricorderà che in una vecchia intervista, Lino Guanciale ha rivelato il motivo per cui è finito il suo lungo rapporto con Antonietta Bello. Lino e Antonietta si sono conosciuti all’Università di Venezia, dove Guanciale teneva un corso di recitazione. I numerosi impegni di lavoro, soprattutto quelli della star delle fiction Rai, hanno rovinato il legame.

Poi la scelta condivisa di dirsi addio. L’attore ha pubblicamente ringraziato Antonietta Bello per tutto quello che ha saputo regalargli in un decennio insieme, dove si sono sostenuti a vicenda professionalmente e privatamente. Il resto lo sappiamo, l’incontro con Antonella Liuzzi, che Guanciale ha sposato nel 2020.

