“Tutta nuda”. Antonella Mosetti sfida la censura: un ritorno sui social oltre ogni immaginazione

Antonella Mosetti, la foto senza veli è un vero successo. Fan che non smettono di restare incantati davanti alle sorprese di Antonella sempre molto attiva sui social. Tre scatti decisamente sexy giocati sul vedo-non vedo alzano la temperatura dell’estate. E chissà quante se ne vedranno ancora.

Antonella Mosetti, la foto nuda ma per nulla volgare. Un grande ventaglio in stile giungla a coprire le forme ma il gioco vedo-non vedo riesce ugualmente ad andare incontro al consenso dei fan. L’ex volto di Non è la Rai ha condiviso su Instagram gli scatti completamente nuda direttamente da Perugia.





Antonella Mosetti, la foto nuda fa impazzire i fan

Gli scatti di Antonella Mosetti non sono sempre accompagnati dalle didascalie, come in questo caso. E stando alla galleria delle immagini, pare che l’ex volto di Non è la Rai abbia deciso di fare impazzire i fan già da qualche tempo, condividendo scatti sempre ‘bollenti’. (Antonella Mosetti, come vive oggi).

E a proposito dei social, Antonella Mosetti nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha detto qualcosa in merito all’uso di TikTok, Instagram e OnlyFans: “Io ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta. Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? È un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?”, aveva confessato.

Poi di colpo un inspiegabile allontanamento dai social, ma Antonella Mosetti ha subito spiegato il motivo a Novella 2000: “Ho ricevuto tantissimi messaggi privati, ma anche su Facebook e sugli altri social che ho e gestisco. Sono una molto presente sui social e tutto il giorno faccio storie dalla cucina con le cose che preparo, le giornate con il mio cane ai cavalli e al lavoro. Sono molto partecipe con i miei follower. Quindi si sono tutti spaventati”. La showgirl ha spiegato che a causa delle segnalazioni i suoi profili TikTok e Instagram sono stati bloccati e ha cambiato account.

