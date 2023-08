Insieme, nello stesso locale: Antonella Fiordelisi, il gossip con l’altro ex inquilino della Casa vola. Com’è ampiamente noto, è finita e pure male la storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Era iniziata al GF Vip 7 e anche se caratterizzata da una marea di liti e scenate era proseguita anche fuori, a telecamere spente. E sembrava sotto i migliori auspici, tanto che l’influencer e l’ex volto di Forum avevano già deciso di andare a convivere. Poi la rottura a quanto sembra insanabile, tra polemiche, i video e le dirette in lacrime. I veri motivi dell’addio non si conoscono ma di recente Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena inediti.

Secondo l’esperta di gossip, Antonella Fiordelisi sarebbe voluta tornare insieme ad Edoardo Donnamaria trascorrere con lui le vacanze che avevano programmato. Lui però avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di proposta perché avrebbe mal digerito la diretta su Instagram in cui la ex, in lacrime, ha rivelato di aver fatto il possibile per risolvere le divergenze. “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO!”.

Antonella Fiordelisi, il gossip con l’altro ex GF Vip vola

“Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“. Datevi voi una risposta”, ha scritto Deianira Marzano. Fatto sta che questa estate 2023 sono separati. Lei si trova in Sardegna al momento ed è lì che è scattato il gossip.

Non ci sono scatti insieme, ma dalle Storie sui profili dei due era inequivocabile che Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si trovassero nello stesso posto. Lei con la sua amica fotografa, lui da solo Avranno passato la serata insieme, come molti ipotizzano dopo aver ‘incrociato’ le geolocalizzazioni delle loro Storie Instagram o è stata tutta una casualità?

Vero è che ai tempi del GF Vip i due avevano costruito un bel rapporto di amicizia che in diverse occasioni aveva scatenato le gelosie di Edoardo Donnamaria. E proprio in queste ore si sta vociferando di un presunto loro flirt. Sarà vero? Si aspettano conferme o smentite dai diretti interessati.