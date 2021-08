“È fatta”. Antonella Clerici e Vittorio Garrone, arriva la notizia più dolce. Con tanto di dettagli top

Il suo volto è diventato ormai iconico sul piccolo schermo, merito dei suoi riccissimi capelli biondi e un carattere sempre pronto a trasmettere allegria. Con Antonella Clerici le case degli italiani non possono che respirare gioia e spensieratezza, oltre che apprendere dalla conduttrice sempre qualche consiglio in più per degli ottimi manicaretti tutti da gustare in famiglia.

La storia impossibile da scalfire di Antonella Clerici e Vittorio Garrone ha più che spesso propagato energie matrimoniali attorno a sé. Entrambi poi in effetti, non hanno mai negato questa possibilità. La conduttrice, che tornerà alla guida di È Sempre Mezzogiorno su Rai1, non si è mai tirata indietro da questa possibilità.

Solo qualche settimana fa i due hanno deciso di regalarsi una vacanza in Normandia. Sembra proprio che le ferie di quest’estate nel Nord della Francia abbiano aperto la discussione sulle nozze. Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano! Così fa sapere NuovoTv. Parrebbe arrivata infatti la proposta di convolare a nozze tra Deauville e Utah Beach.





Ad una proposta si deve anche rispondere… no?! Ebbene, semplice immaginare l’esito, vista la felicità che Antonellina sprizza dalle foto del loro viaggio in solitaria, senza Maelle la figlia che ha avuto da Eddy Martens, e i figli del suo Vittorio. Durante questi lunghi 7 anni di amore e di condivisione, dopo il trasferimento da Roma alla dimora in campagna posta nel cuore della natura piemontese e ligure, e il divorzio effettivo di Garrone dall’ex, il sì è alle porte.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, inoltre, ha messo a conoscenza che ci sarebbe anche la data del matrimonio tra Antonella Clerici e Garrone. Chissà, magari la celebrazione avverrà proprio nel bosco di Arquata Scrivia che circonda la loro casa. Qualsiasi essa sarà, la location sarà una favola, proprio come il loro amore!