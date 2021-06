“La vita va avanti”. Nuovo amore per Anna Tatangelo, l’ex di Gigi D’Alessio spiazza tutti così

La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è tra le più note della cronaca rosa. I due stavano insieme dal 2006 e sembravano davvero ‘inossidabili’. Tante le difficoltà superate, hanno affrontato ogni tipo di polemica, sorta anche in relazione alla famiglia del cantante napoletano. Fino a quel messaggio di marzo 2020, pubblicato da entrambi sui rispettivi profili social. “Non stiamo più insieme da un po’, ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti…”.

In realtà la loro storia d’amore era in crisi già nel 2017. I fan a quel tempo avevano pensato che il motivo di quella separazione fosse legata al matrimonio non celebrato e al desiderio di uno dei due di avere un altro bambino. Ma alla fine i due hanno deciso di prendere strade diverse, nessun lieto fine, i tanti che speravano in un loro ritorno insieme sono rimasti delusi. Ovviamente, nei mesi successivi, il gossip sui loro nuovi amori è stato pressoché incessante. L’ultima voce riguarda Anna Tatangelo…

Ne ha parlato il settimanale “Gente” che ha ipotizzato una relazione tra Anna Tatangelo e il rapper e attore di Gomorra Livio Cori. E proprio su questo argomento la stessa cantante si è espressa. Una risposta che, in realtà, non ha dissipato tutti i dubbi, ma qualche segnale l’ha inviato. “Non posso dire di essere innamorata – ha detto Anna Tatangelo – ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”.





Intanto l’ex Gigi D’Alessio una nuova fidanzata ce l’ha per davvero. Qui nessun dubbio, mentre dal punto di vista professionale per il cantautore partenopeo è certo il ritorno a “The voice senior”, la sua vita privata ha un nuovo capitolo. Lei si chiama Denise Esposito, è di Napoli, ha 29 anni, quindi 25 in meno di Gigi, e di professione fa l’avvocato. Denise ha un profilo Instagram con un discreto seguito, conta infatti oltre 14mila follower.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti proprio ad un concerto del cantante. Intanto Gente è tornato ad avanzare l’ipotesi sul motivo per cui Gigi e Anna si sono lasciati: “La storia inizia ad incrinarsi forse perché l’agognato matrimonio, almeno per Anna, tarda ad arrivare e pare non ci sia accordo nemmeno per un secondo figlio”. Comunque quello è il passato. Gigi D’Alessio ha voltato pagina con Denise. E Anna Tatangelo ha iniziato una nuova storia con Livio Cori? Lei non conferma, ma neppure smentisce e quel ‘la vita va avanti’ la dice lunga.