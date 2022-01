Ormai sembra davvero che non ci siano più dubbi e per Anna Tatangelo si prefigura una svolta importantissima a livello personale. Non stiamo parlando di affermazioni ufficiali della cantante, ma è stata proprio lei, intenzionalmente o non volontariamente, però questo non è dato sapere, che ha fornito un indizio davvero eloquente su ciò che farà in futuro. E ovviamente i suoi fan hanno già cominciato a urlare di gioia, in attesa di ulteriori conferme che permettano di dare certezze.

Nei giorni scorsi invece è stato l’ex di Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio, ad aver ufficializzato una notizia grandiosa. Infatti, il 24 gennaio scorso è venuto alla luce il quinto figlio dell’artista napoletano e lui lo ha annunciato così: “Benvenuto alla vita”. Ed è anche stato postato il cartellino con tutti i particolari, a partire dal nome scelto, ovvero Francesco. Il neonato è nato alle ore 15.14 e ha un peso di 3 chilogrammi e 240 grammi. La sua lunghezza è di 49,5 centimetri. E tutti i suoi ammiratori hanno festeggiato.

La grande novità per Anna Tatangelo fa riferimento alla sua sfera sentimentale. La cantante laziale è felicemente legata al collega Livio Cori. Quest’ultimo è anche un attore e ha 32 anni. Si sono visti per la prima volta in assoluto a Sanremo 2019, ma è stato nel marzo dell’anno scorso che la loro conoscenza e poi amicizia si è trasformata in amore. Hanno iniziato una magnifica storia d’amore e ora sono pronti al grande passo. Due immagini della donna sono decisamente una prova inequivocabile.





Come segnalato da ‘Diva e Donna’ sulla sua pagina Instagram ufficiale, Anna Tatangelo si è mostrata recentemente sui social con un oggetto prezioso che ha fatto ipotizzare le imminenti nozze con Livio Cori: “Anna Tatangelo con l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame quello con Livio Cori che profuma di nozze. Anna Tatangelo, conduttrice di Scene da un matrimonio, a cena con il suo uomo mostra l’anello di fidanzamento”.

Infine, ‘Diva e Donna’ ha ancora raccontato su Anna Tatangelo e la sua dolce metà: “Dopo la storia con Gigi D’Alessio durata circa 15 anni, Anna ha trovato un nuovo amore e potrebbe davvero arrivare presto all’altare. Sarebbe la prima volta per entrambi”. E c’è già chi sia pronto a scommettere che la celebrazione del matrimonio possa avvenire entro la fine del 2022. Ma è ancora tutto da scoprire.