Anna Tatangelo, la conferma non ammette alcun dubbio. Per la nota cantante è tempo di uscire allo scoperto. Ormai da diverso tempo, i riflettori non fanno che restare puntati su un nome, quello di Livio Cori, che pare abbia conquistato il cuore di Anna. Ma è davvero così? La foto è più che loquace.

Vi ricordate quando Anna Tatangelo ha preferito muoversi con molta cautela per quanto riguarda le questioni di cuore? Quando le prime indiscrezioni sulla nuova fiamma hanno comincianto a diffondersi rapidamente, Anna Tatangelo ha preferito mantenersi sul vago.

“Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”, aveva dichiarato non troppo tempo fa. Ma da ora in poi dimenticatevi ogni tipo di segretezza, perché la coppia è uscita allo scoperto.





A confermare definitivamente che tra i due ci sia del tenero, è stata la prima foto ufficiale di ‘coppia’. Infatt proprio nelle ultime ore, ha fatto capolino su Instagram, l’immagine dei due più affiatati che mai. Stessi occhiali da sole e il sorriso della felicità non tradisce: prima foto ufficiale fatta!

“Ti scatto una foto! Un pessimo fotografo (meglio selfie)”. Sul loro viso non solo l’espressione della complicità ma anche quello di un forte legame. Una carezza sul viso del rapper e lo scatto è virale: Dai potevo fare di peggio”, ha scritto Livio Cori ironicamente.