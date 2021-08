Il settimanale Chi ha da poco lanciato una bomba di gossip. Anzi due: una su Anna Tatangelo e una sul suo ex Gigi D’Alessio: “Nel numero di Chi in edicola da mercoledì 4 agosto – si legge sulle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini – troverete lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio”.

La prima, anche se le voci erano nell’aria da mesi, è stata fotografata mentre bacia il nuovo fidanzato, Livio Cori; il secondo, invece, diventerà presto papà: la fidanzata del cantante, Denise Esposito, è incinta del suo quinto figlio. Un amore, scrive Chi, sbocciato dopo un suo concerto in una sera di giugno del 2020.

Gigi D’Alessio aspetta il quinto figlio: la reazione di Anna Tatangelo

“Era una sua fan, ha conosciuto il suo mito grazie a un’amica in comune dopo il concerto di giugno 2020 a Capri ed è stato subito colpo di fulmine – si legge a proposito di Denise Esposito -. Da quel momento i due non si sono persi di vista, tra decine di messaggi e un corteggiamento silenzioso ma insistente da parte di entrambi. Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise”.





Ora, come detto, Denise Esposito è “in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli”. Ma se i rapporti con lei oggi “sono ottimi”, “al contrario risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea”.

E questo, si legge ancora su Chi, perché “la cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie”. “Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto”. Inoltre Anna Tatangelo sarebbe rimasta ferita anche per la decisione del suo ex di lasciare Roma e ricominciare da Napoli, conclude Chi.