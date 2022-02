La sua storia con Gigi D’Alessio è stata una delle più paparazzate e seguite. Poi qualcosa si è rotto e, dai ‘cocci’ di un rapporto durato 15 anni recentemente si è saputo qualcosa di più. È stata proprio Anna Tatangelo a rivelare cosa ha passato con la separazione dal famoso cantautore. “Ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco – ha raccontato tempo fa a Intimità – ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”.

“Fino a poco fa – ha quindi aggiunto Anna – mi mancava un po’ di serenità”. Poi… poi è arrivato lui, Livio Cori con il quale la Tatangelo sembra aver ritrovato l’amore. Non è un caso se proprio nelle ultime ore si stia insistentemente parlando di un possibile matrimonio tra i due. Il desiderio di dare un fratello ad Andrea, figlio suo e di Gigi, è ben noto. Ormai è passato un anno e il rapper e attore conosciuto dietro le quinte del Festival di Sanremo sembra proprio aver rapito il cuore di Lady Tata.

Ma come e dove vive Anna Tatangelo? La cantante e conduttrice tv, che con la sua “Doppiamente fragili” ha vinto Sanremo nel 2002, è reduce dalla bella esperienza come giudice a “All Together Now”. Ebbene Anna vive a Roma in un appartamento con vista mozzafiato. E la sua abitazione, inutile sottolinearlo, è piena zeppa di comfort. E lo stile? Beh, in corridoio il colore prevalente è il bianco e comunque dominano le tonalità chiare. In cucina, invece, luogo che una brava cuoca come lei ama particolarmente, ci sono mobili scuri ed elettrodomestici moderni.





Quando stava con Gigi D’Alessio Anna Tatangelo abitava in una stupenda villa con piscina all’Olgiata chiamata “Amorilandia”. Dopo la rottura si è trasferita in un appartamento sempre nella Capitale. Qui ha avuto modo di esprimere completamente e senza compromessi il suo gusto, il suo stile. Ne salotto, ad esempio, ecco un magnifico divano in pelle vintage, mentre sullo sfondo si notano pareti bianche in legno.

Tra una stanza e l’altra i muri del corridoio ospitano dipinti in stile astratto dalle dimensioni notevoli. Dai numerosi scatti postati su Instagram, comunque, si nota uno stile minimal, tendente in alcuni aspetti all’industrial. E voi, che ne pensate? È non è una casa che rispecchia il carattere di Anna Tatangelo?