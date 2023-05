Angelina Mango è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante la sua esperienza nella scuola, la figlia di Mango ha fatto nascere molti dubbi su una possibile frequentazione con il compagno di scuola e cantante Wax. Durante i vari daytime della trasmissione, i due si sono dimostrati essere complici e questo ha fatto nascere molte voci su una possibile frequentazione dei due alunni.

Ovviamente tutte le teorie dei fan della cantante fan si sono dimostrate completamente sbagliare e quella fra Wax e Angelina Mango era solo una bellissima amicizia. Anche perché la figlia di Mango è felicemente fidanzata e in questi giorni la cantante ha pubblicato un video insieme al suo compagno.

Angelina Mango, il video con il fidanzato Antonio

Durante una delle ultimissime manche della finale che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, Angelina Mango aveva confermato di avere il cuore impegnato e aveva voluto fare un ringraziamento speciale: “Ringrazio due persone per la base di questo pezzo, mio fratello Filippo e il mio ragazzo Antonio”, aveva detto la cantante ufficializzando pubblicamente la storia con Antonio.

Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano hanno iniziato a muovere insieme i primi passi nel mondo della musica. Lei cantante, lui chitarrista, i due si sono sempre esibiti insieme e in occasione del concerto del primo maggio Antonio aveva pubblicato un video in cui accompagnava la fidanzata Angelina alla chitarra, insieme all’altro figlio di Mango e Laura Valente, Filippo, anche lui chitarrista.

antonio sei l’uomo più invidiato d’italia pic.twitter.com/9RYRxIVenU — cla🫀wax & angelina era (@00sxiconic) May 21, 2023

Nel corso di Verissimo Angelina aveva parlato della sua dolce metà: “La prima persona che ho voglia di riabbracciare è mia mamma. Ma anche mio fratello e il mio ragazzo. Non so se impazzirò più io o loro”, aveva detto. Ora un altro video, in cui Angelina presenta il suo fidanzato, che in qualità di chitarrista la sta accompagnando negli appuntamenti con i fan. E infatti Antonio è stato ripreso da alcune fan della cantante che la attendevano all’aeroporto di Catania. Nel video si vede Angelina e dietro di lei, il fidanzato Antonio che la riprende col cellulare.