Angelina Jolie Voight, figlia del Jon Voight premio Oscar per il “film Tornando a casa” e dell’attrice Marcheline Bertrand è una delle attrici più amate e capace di trasformarsi davanti alle telecamere. La prima comparsata in un film risale alla tenera età di sette anni in un film prodotto dal padre, mentre a soli dodici anni entra nel prestigioso Actor’s Studio.

Ribelle e bellissima, a diciassette anni lascia l’America per lavorare in Europa come modella. Poi torna in patria, dove studia prima al Lee Strasberg Istitute poi con Jan Tarrant a New York e Silvana Gallardo a Los Angeles, partecipa a qualche film universitario del giovane fratello e si fa notare in alcuni video musicali, fra cui spuntano i nomi dei Rolling Stones, Meatloaf, Lenny Kravitz e altri ancora.

Nel 1999 gira i film che l’hanno fatta conoscere a tutti, Il collezionista di ossa e “Girl Interrupted” dove interpreta Lisa, giovane schizofrenica internata in un centro per malati mentali, ruolo che le vale l’Oscar 2000 come miglior attrice non protagonista e da questo momento Angelina Jolie è una della attrici più richieste.





L’altra storia d’amore che l’ha proiettata su tutti i giornali è stata quella con l’allora 44enne Billy Bob Thornton, attore sceneggiatore e regista già vincitore di un Oscar nel 1996, conosciuto durante le riprese del film “Pushing Tin”. I due si lasciano e nel 2005 incontra Brad Pitt sul set di “Mr. and Mrs Smith”. I due si sposano, hanno tre figli biologici, ma nel settembre 2016 la Jolie ha presentato istanza di divorzio da Pitt, citando differenze inconciliabili. Da quel momento niente, almeno fino al luglio del 2021, quando l’attrice viene pizzicata insieme al cantante The Weekend.

L’attrice e il cantante si sono dati appuntamento in un famoso ristorante italiano di Los Angeles, e naturalmente sono stati subito pizzicati dai paparazzi. La Jolie ha quindici anni in più di lui, era al solito molto elegante, in un semplice vestito nero di seta e un trench, mentre il cantante, trentunenne, vestiva jeans e stivali neri.