“Paura per i miei figli”. Angelina Jolie, la rivelazione choc sull’ex marito Brad Pitt

Il loro sembrava un matrimonio da favola. Entrambi attori famosi, molto amati dal pubblico, all’apice della loro carriera. Tra Brad Pitt e Angelina Jolie la scintilla è scoccata nel 2004 sul set di “Mr & Mrs Smith” quando lui era ancora sposato con Jennifer Aniston. Per tutto il 2005 Angelina e Brad hanno negato la relazione, ma proprio a dicembre di quell’anno arriva il divorzio tra Pitt e la Aniston. Poi nel 2006 la rivelazione di Angelina: “Aspetto un figlio da Brad Pitt”.

Sposati nel 2014, dopo due anni Angelina Jolie già voleva la separazione. Arrivata tre anni più tardi ma con diverse questioni in sospeso. Dopo sei figli, tre naturali Shiloh, 8 anni, e i due gemelli di 6, Knox e Vivienne e tre adottati, Maddox, 13 anni, Pax, 11 e Zahara, 9. Tra i due non c’è soltanto una battaglia legale in corso ma anche accuse piuttosto gravi. In particolare l’attrice che ha impersonato Lara Croft afferma di aver temuto per la sicurezza dei suoi figli.

Angelina Jolie ha dichiarato di aver avuto paura che venissero violati i diritti dei suoi figli. E quando il giornalista del Guardian le ha chiesto se si stesse riferendo al divorzio con Brad Pitt e alle accuse di violenza domestica lei inizialmente ha negato: “Sono ancora nel bel mezzo di una situazione legale. Non posso parlarne”. Poi, però, subito dopo ha annuito.





Alla domanda se abbia avuto paura per i suoi figli Angelina Jolie ha risposto: “Sì, ho avuto paura per la mia famiglia”. Poi ha raccontato di aver fatto fatica a comprendere la gravità della situazione: “Spesso non sei in grado di riconoscere qualcosa da un punto di vista personale, soprattutto se tutta la tua attenzione è concentrata sulle ingiustizie a livello globale. Tutto il resto sembra più piccolo. È molto difficile”. “Non sono il tipo di persona – ha aggiunto l’attrice – che prende alla leggera decisioni come quella che ho dovuto prendere. Mi ci è voluto tanto tempo per arrivare al punto in cui ho sentito che dovevo separarmi dal padre dei miei figli”.

Angelina Jolie ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Brad Pitt nel 2016. Lo ha fatto dopo che quest’ultimo, durante un volo privato, si era scagliato contro il figlio Maddox mentre era ubriaco. L’attore ammise di aver un problema con l’alcol, ma spiegò di aver soltanto alzato la voce con il figlio e di non averlo mai picchiato. Le indagini lo hanno poi scagionato. Ma la battaglia legale tra i due prosegue.