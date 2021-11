Adesso è finita davvero e sembra per sempre. La storia d’amore tra la coppia vip è ormai terminata e, dopo vari tira e molla, è stata proprio la ragazza a ufficializzare la fine della relazione sentimentale. Ne ha approfittato per comunicare questa notizia, rispondendo ad una domanda diretta di una sua fan. Infatti, tenuto conto che non si vedevano foto di loro due insieme da un po’ di tempo a questa parte, le ha chiesto se dunque avesse deciso di troncare il rapporto con il suo partner.

Il quesito è stato il seguente: “Ti sei lasciata?”. E lei ha subito risposto: “Sapete che non amo esporre i dettagli della mia vita privata, però credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata”. Non è voluta entrare nel merito dei particolari, quindi non è chiaro quale sia stata la motivazione ufficiale del loro allontanamento, ma ha voluto spegnere tutte le voci confermando di essersi lasciata. La coppia, nonostante abbia vissuto alti e bassi, era comunque rimasta insieme due anni.

La giovane ha quindi ufficializzato l’addio alla sua ormai ex dolce metà con un messaggio su Instagram. Era dalla scorsa estate che non postavano più immagini di coppia, dopo aver vissuto una vacanza da sogno in Spagna. Poi qualcosa deve essersi necessariamente rotto e si è arrivati alla decisione definitiva. Erano fidanzati dal 2019 e il primo post della donna fu: “Mi sento così felice con lui”. Si tratta per l’esattezza di una nota influencer e di un calciatore, che milita attualmente in serie A.





Ad essersi salutati per sempre sono stati l’influencer Angela Nasti e il giocatore del Bologna, Kevin Bonifazi. Angela Nasti era stata precedentemente legata ad Alessio Campolo, dopo averlo scelto a ‘Uomini e Donne’ durante la sua esperienza televisiva in veste di tronista del dating show di Maria De Filippi. Ma alcune settimane dopo l’idillio era già finito e aveva conosciuto Kevin. Lei e l’atleta si sono lasciati in diverse occasioni, poi lo scorso mese di gennaio si erano riappacificati e ora hanno chiuso ufficialmente.

Angela Nasti lavora dunque come web influencer ed è anche un’imprenditrice. All’inizio era nota più che altro che per essere la sorella di Chiara Nasti, ma poi è riuscita a farsi strada grazie anche a ‘Uomini e Donne’. Si dedica soprattutto al mondo del beauty e dell’abbigliamento ed è anche diventata testimonial di diversi brand. Tra le due sorelle c’è comunque un rapporto davvero speciale.