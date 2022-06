Andrea Nicole di UeD, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Probabilmente vi starete chiedendo come mai questi tre nomi sono stati messi insieme in questo articolo e ben presto lo capirete definitivamente. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di scrivere un lungo messaggio sui social, alla luce di un episodio davvero negativo verificatosi nei giorni scorsi e che ha coinvolto in un certo senso anche la principessa etiope e l’ex fidanzato di quest’ultimo, che è stato protagonista con Andrea Nicole.

Andrea Nicole di UeD, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, un trio inedito e che precisiamo non ha nulla a che vedere con gli aspetti sentimentali. Ma è successo qualcosa di veramente sgradevole nei confronti dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi e anche di Manuel. Come ben sapete, Bortuzzo e la princess si sono lasciati. La relazione, nata nell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, ha avuto una durata breve e i fan della sorella di Clarissa e Jessica pare che non si siano ancora arresi.





Andrea Nicole di Ued, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: cosa è successo

Andrea Nicole di UeD, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati protagonisti di una vicenda inaspettata. C’è da dire che la princess è stata tirata in ballo in maniera implicita, visto che a rendersi artefici di questo gesto contro Manuel e l’ex tronista sono stati i fan della ragazza, che ancora sono arrabbiati per la fine della storia amorosa tra lei e l’ex nuotatore. E Andrea Nicole ha deciso di scrivere un post, nel quale ha denunciato tutto e sicuramente nella speranza che possano cessare episodi simili.

Andrea Nicole di UeD ha scritto: “Raga, buongiorno! Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati, subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo ‘schifato’. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia, però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi x (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati, come succede a tantissimi”.

Infine, Andrea Nicole di UeD ha aggiunto: “Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perché non sta più insieme al vostro/a beniamino/a è imbarazzante e, perdonatemi, infantile. Si può dimostrare il proprio appoggio per chi si vuole anche senza insultare il prossimo. Vi mando un bacio”. Staremo a vedere se questo consiglio sarà accolto o meno da coloro che l’hanno criticata.

