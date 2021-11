“Non sapevo della sua transizione”. Uomini e Donne, parla il fratello di Andrea Nicole: “Paura e vergogna…”

Pian piano che la sua partecipazione a Uomini e donne, si scoprono sempre più particolari del suo passato. Parliamo naturalmente di Andrea Nicole, la grande protagonista di questa edizione del programma di Maria De Filippi, In una recente intervista, ha parlare di Andrea Nicole è il fratello maggiore, William, di 6 anni più grande.

Come ricorderete, la giovane, quando ha compiuto 18 anni ha iniziato il suo percorso di transizione iniziando la terapia ormonale. Intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, William ha confessato che quando Andrea Nicole ha iniziato a prendere ormoni lei ed i suoi genitori avevano deciso di tenerlo all’oscuro. “La paura della mia reazione da parte di Andrea e la vergogna da parte dei miei ha fatto sì che scoprissi tutta la verità quasi a metà del percorso“.

Nella stessa intervista il fratello di Andrea Nicole ha poi dichiarato che una volta scoperto tutto, i suoi genitori lo hanno fatto parlare con i medici che seguivano la transizione di sua sorella per fargli capire nel dettaglio la situazione. “Ora sono contento per lei, perché è quello che desiderava. All’inizio mi spaventava l’idea che le persone, ascoltando la sua storia, potessero non capirla e che potessero scagliarsi contro di lei con cattiveria”.





E ancora il fratello di Andrea Nicole: “Con sei anni di differenza non abbiamo vissuto le stesse storie, ma ciò non toglie che siamo legati profondamente. L’ho sempre lasciata libera di camminare con le sue gambe, così come faccio con chiunque altro. Se qualcuno fa uno sgarro alle persone che amo, però, divento come un orso che protegge i suoi piccoli.”

Ma non è finita, perché parlando di Ciprian e Alessandro (i due corteggiatori di Andrea Nicole), William ha detto che non conoscendoli non può esprimere un giudizio, ma che si fida della scelta di sua sorella. “L’unica cosa che posso dire loro è: ‘Attenti a voi!’.” Insomma un ragazzo intento a proteggere la sorella, soprattutto dopo tutto il dolore che ha dovuto passare.