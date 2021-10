Andrea Iannone è nel cast di Ballando con le Stelle 2021. Una sfida nuova di zecca per il pilota di MotoGp, fermo per doping per 4 anni, fino al dicembre 2023 per la controversa sentenza inflitta dal Tas di Losanna. E così l’ex pilota dell’Aprilia, si lancia in una nuova avventura. L’ex pilota dell’Aprilia, che sogna di tornare nel mondo dei motori e che era presente anche nel paddock della MotoGp a Misano, ha accettato di lanciarsi nuovamente in pista ma in tv.

E nello show, che torna in onda in prima serata su Raiuno il prossimo 16 ottobre sempre condotto da Milly Carlucci. La conduttrice, a proposito, ha svelato di aver dovuto faticare più del previsto prima di convincere Andrea Iannone che, infatti, pur amando il mondo dello spettacolo teme di fare brutte figure in veste di ballerino. Chi sarà la sua maestra di ballo? La bellissima Lucrezia Lando, classe 1997, che ha vinto l’ultima edizione e che lo ha accolto così: “Cambia la pista, ma la grinta è sempre la stessa…”.

Andrea Iannone, il gossip a Ballando con le Stelle

“Lei ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere… Sono nella m….”, è stata la reazione di Andrea Iannone. Che ora, a pochissimo dall’esordio in pista, sta facendo esplodere il gossip. E c’entra proprio Lucrezia Lando: i due sono stati pizzicati fuori dalla sala prove in atteggiamenti che il magazine Gente, che ha pubblicato le foto in esclusiva, e definisce “oltre i passi a due” di danza.





C’è del tenero? Viste le foto di Gente che immortalano il feeling tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, i presupposti per il decollo di una frequentazione sentimentale ci sono tutti. Chi vivrà, vedrà. Entrambi sono single. In passato lui ha avuto relazioni con donne famose. Impossibile non citare le storie con Belen Rodriguez e poi Giulia De Lellis. In questi mesi gli sono stati affibbiati diversi flirt ma lui non smette di dichiarare che l’unico suo amore in questo momento è la moto.

Non resta che aspettare l’inizio di Ballando con le Stelle 2021 dove, oltre a Andrea Iannone, vedremo in vesti di ballerini Morgan, Arisa, Al Bano, Mietta, Sabrina Salerno, Fabio Galante, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style, Alvise Rigo, Bianca Gascoigne e Valerio Rossi Albertini. L’appuntamento è per sabato 16 ottobre 2021.