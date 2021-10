Bella, simpatica, irriverente quanto basta. Andrea Delogu ha conquistato tutti, pubblico e critica, negli ultimi anni di televisione. La conduttrice televisiva e radiofonica di origine sarda è comparsa in diversi programmi prima di approdare a “Stracult”, insieme a Marco Giusti. Poi arrivano “I sociopatici” su Rai Radio 2 e l’estate scorsa “La vita in diretta estate” con Marcello Masi. Insomma un crescendo che l’hanno vista protagonista di sfide sempre nuove e diverse, tutte vinte.

Se la vita professionale va a gonfie vele, lo stesso non si può dire di quella privata. Andrea, infatti, è reduce dalla separazione con l’attore Francesco Montanari. I due si erano sposati nel 2016. Negli ultimi tempi, nonostante la loro riservatezza, le voci sulla crisi si sono moltiplicate. I diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni al riguardo, tanto che ancora oggi non si conoscono i motivi della rottura. E certo loro non sono tenuti a dare spiegazioni, ci mancherebbe.

Intanto, però, Andrea Delogu ha voltato davvero pagina. Al suo fianco c’è un nuovo compagno, come rivelato da Diva e Donna. E no, non si tratta di Stefano De Martino. Alcune foto in cui i due comparivano insieme e dei post ironici avevano fatto parlare della possibile relazione. In realtà Andrea e Stefano sono semplicemente amici. Ora, tuttavia, i paparazzi hanno beccato il bacio di Andrea con un nuovo ‘lui’.





Fisico scolpito, labbra carnose, tutto si può dire tranne che la nuova conquista di Andrea Delogu passi inosservata. Si tratta di un modello, il suo nome è Luigi Bruno e ha sfilato per marchi prestigiosi. A conferma della relazione c’è non soltanto il bacio, pizzicato da Diva e Donna, ma anche uno scambio di commenti tra i due che risale al 18 settembre scorso. Insomma, tra Andrea e Luigi c’è del tenero, ora non resta che attendere nuove ‘prove’.

Difficile che Andrea Delogu, solitamente molto attenta alla propria privacy si sbottoni su questa nuova storia. La conduttrice è stata paparazzata mentre passeggia mano nella mano a Milano con il modello Luigi Bruno. Su quest’ultimo si sa poco, se non che è seguito dalla Elite Model Management, è alto 185 centimetri, ha i capelli castani e gli occhi marroni. Non resta che sbirciare sul suo profilo Instagram. Per il resto che dire? Se son rose…