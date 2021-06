Chi non conosce Andrea Delogu e Stefano De Martino. La prima, 39enne conduttrice televisiva e radiofonica nonché scrittrice, il secondo 31enne ballerino professionista e noto grazie alla partecipazione ad Amici. Entrambi sono al momento single e così, visto che tra i due pare ci sia una certa intesa, in molti pensano che sia nata una storia. È noto che tra i due volti noti della Rai ci sia un bell’affiatamento e pare che si siano conosciuti proprio nei corridoi della televisione pubblica.

Andrea Delogu ha condotto “Indietro Tutta! 30 e lode” e “Guarda… stupisci”, mentre De Martino ha ottenuto un ottimo successo con lo show “Stasera tutto è possibile”. Per chi non lo sapesse Andrea si è separata dall’attore Francesco Montanari. Stefano è invece l’ex di Belen Rodriguez. Cosa succederà tra i due? Difficile dirlo, ma intanto pare che qualcosa sia già avvenuto…

Nelle ultime ore Andrea Delogu ha pubblicato alcune stories su Instagram. In una in particolare ha condiviso una foto della propria gamba sinistra infortunata. La nota conduttrice tv ha avuto infatti un incidente e si è fatta male alla caviglia. Ebbene la stessa Delogu fa sapere che a soccorrerla è stato un inaspettato cavaliere. “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”.





Già, proprio così. È stato Stefano De Martino ad aiutare Andrea Delogu vittima di uno sfortunato incidente. Il ballerino, a cui non difetta certo il fisico, ha portato in spalla la collega per ben quattro piani e poi si è premurato di alleviare il dolore alla caviglia. Lo stesso De Martino ha, indirettamente, confermato l’accaduto postando a sua volta la foto di Andrea Delogu con il bastone sul proprio profilo Instagram.

Chissà se tra Stefano De Martino e Andrea Delogu possa nascere una relazione. Di sicuro i due sono single e reduci da storie importanti. Entrambi erano sposati, Stefano con Belen con la quale ha anche un figlio, e Andrea con l’attore Montanari. Sono mesi che il gossip parla della loro separazione, ma i due non hanno né confermato né smentito. Intanto una delle migliori amiche di Andrea, Ema Stokholma, ha regalato a De Martino un dipinto di suo figlio che gioca con un cane…