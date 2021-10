“Io e Ambra?!”. Massimiliano Allegri, attesa finita: le prime parole dopo l’addio

Il momento tanto atteso sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è arrivato. L’allenatore della Juventus ha infatti rotto il silenzio per la prima volta dall’addio alla sua compagna. Quest’ultima è apparsa molto colpita dalla situazione e sono divampate polemiche furenti, in seguito alla consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia’. L’attrice tra l’altro ha deciso di rinunciare ad un evento importante proprio per stare alla larga dai tanti giornalisti che vogliono saperne di più.

Ambra Angiolini non ha infatti preso parte al Salone del Libro di Torino, dove sarebbe stata presente per la presentazione del libro di Viola Ardone, intitolato ‘Oliva Denaro’. A parlare è stata la casa editrice Einaudi, assieme all’ufficio stampa della donna. Il direttore di Einaudi Stile Libero, Paolo Repetti, ha commentato: “Abbiamo voluto sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni. Ad Ambra questo libro è piaciuto molto, ma abbiamo preferito che restasse a Milano”.

I giornalisti hanno approfittato della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia del big match di Serie A tra Juventus e Roma, per porgergli una domanda sulla sua vita privata. Era facilmente immaginabile che qualcuno avesse potuto provare a scoprire qualche dettaglio in più, nonostante quella fosse una sede estranea al gossip. L’ex tecnico di Cagliari e Milan ha risposto prontamente al quesito, ma non ha affatto chiarito i motivi ufficiali che hanno portato alla fine della storia amorosa.





Come scritto dall’agenzia giornalistica Ansa, Massimiliano Allegri ha parlato così di Ambra Angiolini: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”. Dunque, nessuna chiarezza su ciò che ha portato all’addio, ma una chiusura netta. Difficilmente quindi da parte sua ci saranno altre dichiarazioni in merito. Spetterà in futuro ad Ambra ritornare forse a parlare dell’argomento.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri avevano iniziato la loro relazione sentimentale nel 2017, quindi si è interrotta dopo 4 anni consecutivi passati insieme. Dal 2004 al 2015 lei era invece stata la compagna del cantante Francesco Renga, con il quale ha concepito anche due figli: Jolanda e Leonardo. Ora per lei una batosta difficile da smaltire in poco tempo.