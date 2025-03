Ambra Angiolini in lacrime sul palco. L’attrice ha sorpreso e commosso il pubblico durante una delle cinque date napoletane di “Olivia Denaro”, lo spettacolo teatrale che sta portando in scena da alcuni anni. La serata si è svolta al teatro San Ferdinando. La sala era piena, quando Ambra è scoppiata a piangere all’imporvviso senza un motivo apparente, portandosi le mani al volto.

Ambra non è riuscita a trattenere le lacrime. Il pubblico, colpito dalla sua reazione, ha risposto con una lunga ovazione, rendendo il momento ancora più significativo. Il video di quell’attimo è stato ripreso dagli spettatori e ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale su TikTok. Poi l’attrice si è ripresa e ha spiegato cosa le era successo.

“Scusate”. Ambra Angiolini in lacrime sul palco: pubblico commosso a fine spettacolo

Al termine dello spettacolo, quando è tornata sul palco per ricevere gli applausi, Ambra è stata travolta dalle emozioni. “Nella vita sapete da dove sono partita. Sapete le mie origini. Non avrei immaginato neanche nei sogni più lontani tutto questo”, ha detto stupita davanti all’ovazione che le aveva riservato il pubblico. Poi, per stemperare la tensione, ha scherzato con il pubblico, ricordando il suo esordio televisivo in “Non è la Rai” e la canzone tormentone che l’ha resa famosa. “So che molti di voi sono qui grazie a ‘T’Appartengo’, ovviamente. C’è sempre chi apprezza quello che faccio adesso sul palco, ma c’è sempre chi spera che io a un certo punto faccia: ‘giura…'”. Le sue parole hanno strappato sorrisi e applausi, prima di concludere dicendo: “Come tutte le donne, io sono l’una e l’altra”.

“Il fatto che ancora si emoziona come la prima volta fa di lei una persona vera e umile”, ha scritto un utente sui social. Un’altra spettatrice ha commentato sotto il video di Ambra che piange: “Ieri ero tra il pubblico al teatro Colosseo. Ambra sei stata fantastica, mi hai emozionata tantissimo“.

La tournée di “Olivia Denaro” proseguirà in diverse città del Sud e del Nord Italia. Lo spettacolo racconta la storia vera di Franca Viola, la giovane siciliana che, a metà degli anni ’60, fu la prima a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore” dopo aver subito violenza. Il romanzo da cui è tratto lo spettacolo ripercorre quella vicenda, reinterpretandola attraverso la potenza del racconto teatrale.