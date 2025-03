Dopo l’annuncio emozionante di Alessandra Amoroso, un’altra ex allieva di Amici ha rivelato la sua dolce attesa. Questa volta è stata una delle voci più apprezzate del talent show, che ha deciso di condividere con il pubblico una notizia speciale in un’intervista esclusiva rilasciata al Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini.

La cantante ha raccontato di essere incinta e di aspettare un bambino con il suo compagno. Nonostante la gioia del momento, la coppia ha scelto di non conoscere ancora il sesso del bebé, preferendo scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia solo al momento della nascita. “Non vediamo l’ora di vedere il nostro piccolo e scoprire chi sarà, ci emozionerà tantissimo!”, ha dichiarato la cantante. Inoltre, durante l’intervista, ha anche svelato un’ulteriore sorpresa per i suoi fan: l’uscita di un nuovo singolo che racchiude un pensiero speciale sulla gravidanza.

Amici, Emma Muscat aspetta un figlio

Nel testo, una frase particolare sembra riflettere l’emozione di questa fase della vita: “Sento la tua vita in pochi battiti, chissà se mi somiglierai. E ora il tuo riflesso è tutto quello che ho”. Parole dolci e piene di speranza che sembrano descrivere perfettamente l’intensità dei primi momenti di attesa per una nuova vita. I fan di Emma Muscat non vedono l’ora di ascoltare il nuovo brano e di condividere insieme a lei la felicità di questa nuova avventura.

Nel 2018, Emma Muscat ha preso parte alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando fino alla fase serale, dove è stata eliminata in semifinale, concludendo al quarto posto nella categoria canto e firmando un contratto con la Warner Music Italy. Durante la sua permanenza nel talent ha avuto una seguitissima storia d’amore con il collega Biondo, poi conclusa dopo la fine dell’esperienza ad Amici. Dopo la sua esperienza nel talent, ha partecipato a Isle of MTV 2018, condividendo il palco con artisti come Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala.

L’anno successivo è tornata a partecipare all’evento, questa volta insieme a Martin Garrix, Bebe Rexha e Ava Max. Successivamente, ha preso parte a un concerto a Malta, dove ha duettato con il tenore maltese Joseph Calleja e con Eros Ramazzotti. Nel 2023, Emma ha collaborato con il DJ italiano Benny Benassi per il singolo M.I.A.. Il 14 giugno 2024, ha pubblicato il suo singolo estivo Lacrime Moët.