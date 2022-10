Ambra Angiolini beccata con Francesco Renga: la coppia, che ha chiuso la sua storia nel 2015, insieme al luna park in compagnia dei figli. L’attrice ha condiviso tra le storie Instagram alcuni momenti della loro gita in un parco divertimenti sul Lago di Garda. Dopo la separazione dolorosa con Max Allegri Ambra era stata avvicinata a tantissimi uomini. L’ultimo della serie era stato Gianluca Grignani. La super notizia era stata rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela e dal sito Dagospia. Infatti, l’attrice e giudice di X Factor ed il cantante erano stati visti a Milano in piena notte.



Un gossip non confermato. Ambra, del resto, sembra stare benissimo anche da sola. In una recente intervista aveva infatti dichiarato: “Il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”. L’unico ad aver lasciato un segno nel suo cuore era stato proprio Francesco Renga.

Ambra Angiolini beccata con Francesco Renga: insieme per i figli



Sempre nella stessa intervista aggiungeva: “Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”. Con Renga però la storia sembra chiusa a dispetto dei momenti insieme. La coppia, che si è detta addio nel 2015 dopo undici anni d’amore, è rimasta sempre molto unita.



Fino a poco tempo fa Ambra viveva ancora a Brescia, vicino all’ex compagno, proprio per far pesare il meno possibile la separazione ai figli, da sempre la loro priorità. “Siamo e saremo sempre una famiglia” hanno più volte dichiarato entrambi in diverse interviste, nonostante le loro vite sentimentali abbiano preso strade diverse. Francesco Renga ha avuto un ruolo importantissimo nella vita di Ambra.



Oltre ad essere il padre dei suoi figli l’ha aiutata in alcuni momenti difficili della sua vita, in cui tutto sembrava nero che l’aveva portata sulla soglia della bulimia. “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti”.

