Spettacolare notizia per l’ex tronista di Uomini e Donne, che sarà mamma per la seconda volta. Lei e la sua dolce metà hanno fatto l’annuncio sui social con il cosiddetto gender reveal per scoprire il sesso del nascituro. E possiamo subito dirvi che verrà alla luce un bel maschietto, il secondo dopo il primo figlio nato tre anni fa. La coppia è inevitabilmente al settimo cielo e sta festeggiando alla grande insieme anche ai tanti follower.

Questa ex tronista di Uomini e Donne sarà dunque mamma bis e non vede già l’ora di portare a termine la gravidanza per poi presentare alla sua famiglia e ai suoi fan il secondo bebè. La sua avventura nel dating show di Canale 5 era stata positiva, infatti i telespettatori l’avevano apprezzata per due caratteristiche, come ricordato da Isa e Chia, ovvero la sua grande educazione e l’essere molto umile e semplice.

Dunque, l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta e ora aspetterà qualche altro mese prima di essere chiamata mamma per la seconda volta. Lei ha vissuto un’esperienza terribile nella sua vita, avendo dovuto dire addio alla sorella a causa di un gravissimo incidente stradale. Poi l’approdo nel programma di Maria De Filippi e l’avventura importante. La storia d’amore con la sua scelta dell’epoca non fu fortunatissima, ma poi lei ha trovato il sorriso.

Lei è Anna Munafò, che ha già un bimbo di nome Michael. Nel gender reveal hanno fatto esplodere il palloncino e si è scoperto che sarà un maschio ad allargare la sua famiglia. Entusiasta la donna e anche il futuro papà bis Giuseppe Saporita. Un momento davvero super emozionante per loro e anche per tutti gli invitati, che hanno assistito ad un evento che difficilmente dimenticheranno velocemente. E ora la festa è partita. In un’intervista dichiarò di andare fiera dei suoi 92 chili di peso, infatti prese parecchi chili durante la prima gravidanza. Ha sempre ammesso di amare il cibo e di essere felice.

Munafò ha preso parte a Uomini e Donne nel 2014 e uscì dal programma con il corteggiatore Emanuele Trimarchi. Ma lei ha deciso poi di sposarsi con Giuseppe Saporita nel 2019 e il 21 giugno dell’anno dopo è nato Michael. Ora aspettano con ansia il secondo figlio.